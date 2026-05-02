Antonio Rodríguez 02 MAY 2026 - 16:53h.

Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol en el año 2022 y desde entonces no se le ha visto disputando ningún partido ameteur

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La imagen de Gonzalo Higuaín que ha dado la vuelta al mundo. El que fuese futbolista profesional y defendiera, entre otros, la camiseta la selección argentina y equipos como Real Madrid, Juventus, Nápoles o Chelsea, ha sorprendido por su estado físico después de abandonar los terrenos de juego en el año 2022.

El argentino empezó su carrera en River Plate, donde se convirtió en una estrella a base de goles y le permitió dar el salto a uno de los grandes clubes de Europa: el Real Madrid. El 'Pipa' Higuaín tuvo una carrera existosa, lleno de goles y puso la guinda con un paso por Estados Unidos en el Inter de Miami, equipo en el que ahora se encuentran Luis Suárez o Leo Messi. Un lugar donde puso el punto y final al fútbol tras decidir dedicarse íntegramente a su familia, amigos y estar lejos de la alta exigencia del mundo profesional.

La fotografía del 'Pipa' Higuaín que ha dado la vuelta al mundo

La imagen de Gonzalo Higuaín es muy diferente a la que recordamos en el Real Madrid. El jugador había perdido pelo en la cabeza, pero mantenía el tono físico que tanto le caracterizaba en el fútbol profesional. Sin embargo, ahora ha salido a la luz una supuesta foto de un fan que ha dejado sin palabras a todos los seguidores del argentino.

La fotografía está dando la vuelta al mundo, se ha hecho viral en redes sociales y todos los usuarios la han compartido. En ella se ve a un aficionado posando junto a Gonzalo Higuaín en una tienda de deportes. De hecho, la persona que sube la fotografía parece ser un trabajador del establecimiento.

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El argentino se muestra como nunca. En chanclas, pantalón corto y una camiseta de tirantes blanca. Sin embargo, lo que más llama la atención es su imagen, con una barba y pelo desarreglados y con algunos kilos de más con respecto a la versión que ofrecía en el día de su retirada. Una foto que ha cosechado miles de 'likes', comentarios y compartidos de una imagen que se ha causado sensación entre todos los seguidores del fútbol.