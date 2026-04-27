“Caí en la más fácil, con una persona muy cercana a mí”, ha relatado

El secuestro tuvo lugar en octubre de 2023 y duró 12 agónicos días

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El padre de Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern de Múnich, ha vuelto a pronunciarse sobre el secuestro que sufrió hace dos años y medio, en octubre de 2023, en el Departamento Caribeño de La Guajira, Colombia, donde revelando nuevos detalles ha contado que fue “víctima de una traición” por parte de una persona que llegó a considerar “como un hijo”.

“Caí en la más fácil, con una persona muy cercana a mí”, ha relatado, explicando que la situación que le llevó a pasar 12 días secuestrado comenzó después de ser convencido de acudir a una supuesta reunión relacionada con apoyos políticos que resultó ser una trampa.

Los 12 días de secuestro al padre de Luis Díaz, tras una traición

Tal como ha desvelado en una entrevista para el podcast ‘Conducta delictiva’, aquel día en que le raptaron nada más llegar al lugar de la falsa reunión se topó con un grupo de hombres armados que, movilizándose en motocicletas, inmediatamente lo abordaron junto a su esposa.

En esos momentos, de tensión, incertidumbre y angustia, fue obligado a dirigirse hacia una zona rural mientras, por su parte, esa “persona cercana” que lo acompañaba se marchó de allí sin más, lo que desde entonces le hizo sospechar que había sido “entregado” a sus captores.

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Tras ese episodio, lo que siguieron fueron un total de 12 días secuestrado en los que los delincuentes le hicieron ir de un lado a otro por zonas de selva y montañas en el noreste del país, bajo difíciles condiciones que fueron mermando su estado físico.

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Tras el paso de los días, y en el sexto que llevaba retenido, sus primeros captores lo entregaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Todo ello mientras el actual futbolista del Bayern de Múnich reclamaba ayuda para su padre.

La liberación de Luis Manuel Díaz

Fue el 9 de noviembre de 2023 cuando consiguieron liberar a Luis Manuel Díaz, padre del delantero, tras una operación en la que intervinieron la ONU y la Iglesia.

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Depurando responsabilidades por lo ocurrido, en 2025 se conoció que un hombre identificado como Marlon Rafael Brito Bolívar fue detenido por su participación en la logística del secuestro. No solo recabó información del padre del futbolista, sino que además coordino y orquestó el engaño para propiciar su secuestro.