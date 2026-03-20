La artista protagonizará una residencia artística en Europa concebida como una experiencia cultural completa dentro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

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La incógnita sobre los conciertos de Shakira en España por fin se ha despejado. Este viernes, 20 de marzo, la artista, de la mano de Live Nation, ha revelado los detalles del que será uno de los acontecimientos musicales más ambiciosos del año en nuestro país.

La cantante colombiana protagonizará una residencia artística en Europa concebida como una experiencia cultural completa dentro de su gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que continúa batiendo récords internacionales.

La intérprete de 'TQG' no sólo ofrecerá una serie de conciertos en España, sino que, al igual que otros artistas como Bad Bunny, ha diseñado una residencia que busca ir mucho más allá del formato tradicional de un espectáculo musical.

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Durante tres noches, un recinto en concreto en España, creado exclusivamente para sus shows, se transformará en una auténtica ciudad cultural donde la música será el eje central de su propuesta.

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El recinto y los detalles de la residencia artística

Las actuaciones tendrán lugar en el innovador recinto Iberdrola Music, un espacio de más de 185.000 metros cuadrados situado en el distrito madrileño de Villaverde y el más grande de Europa dedicado a la música, la cultura y el entretenimiento. Este lugar aspira a convertirse en uno de los grandes epicentros europeos del entretenimiento en directo.

Tal y como ha informado la promotora, este recinto ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y tecnología avanzada, con el objetivo de convertirse en un referente internacional.

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La propuesta de Shakira transformará el recinto en un destino cultural, una especie de "ciudad paralela" dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad latina se unirán durante tres jornadas que la organización ya califica como "históricas".

La propia artista ha querido que esta residencia sea única. Bajo el concepto 'Es Latina', el proyecto pretende celebrar las raíces culturales compartidas entre España y Latinoamérica, y durante esos días, la llamada 'Nación Latina' contará con una programación cultural diseñada personalmente por Shakira.

Más allá de los conciertos, el recinto acogerá una amplia oferta de actividades que incluirán actuaciones musicales complementarias, exposiciones artísticas, encuentros con creadores, talleres formativos, proyecciones cinematográficas, propuestas gastronómicas, literatura y otras experiencias culturales.

La intención es que los asistentes no acudan únicamente a un concierto, sino que puedan vivir una experiencia cultural completa.

Fechas, preventas y venta general de entradas

La expectación por los conciertos ha provocado una enorme demanda anticipada. La organización ha establecido un calendario escalonado de preventas que comenzará el próximo martes, 24 de marzo, a las 10:00 horas para los fans registrados en la página oficial de la artista.

Después, el 25 de marzo a la misma hora, tendrá lugar la preventa para usuarios de SMusic, seguida el 26 de marzo por la preventa organizada por Live Nation.

La venta general comenzará el viernes, 27 de marzo, también a las 10:00 horas a través de los canales oficiales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Se espera que las entradas se agoten rápidamente, teniendo en cuenta los precedentes de la gira y la gran base de seguidores que la artista mantiene en España.