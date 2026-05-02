La cantante se ha quedado prácticamente paralizada tras la emoción de ver a miles de fans desde la ventana de su hotel

Shakira emite un comunicado tras la muerte de un trabajador de su gira: "Estoy profundamente entristecida"

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Río de JaneiroMiles de fans se han concentrado en las inmediaciones del megaconcierto gratuito que da Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro este sábado. La artista -que ha lanzado las fechas para España- ha publicado un vídeo mostrando la alegría de todos sus fans al ritmo de la cultura latina.

La cantante se ha quedado prácticamente paralizada tras la emoción de ver a miles de fans desde la ventana de su hotel. "¿Todos están aquí por mí?", ha preguntado a su equipo mientras intenta procesar la sorpresa de ver a miles de personas.

Se esperan más de dos millones de espectadores

Shakira cerrará su gira Las mujeres ya no lloran con un gran espectáculo en Río de Janeiro. Las autoridades esperan unos dos millones de espectadores, pero la expectativa es que se supere al público que acudió a ver a Lady Gaga, que fueron 2,1 millones.

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La cantante colombiana tendrá como invitados a los hermanos Caetano Veloso y María Bethania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña. Pero, sin duda, para la artista lo más emocionante ha sido ver cómo miles de aficionados se acercaron a los alrededores del escenario para ver un adelanto de su gran concierto.

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Anitta e Ivete Sangalo, posibles invitadas a su concierto

Shakira interpretará O Leaozinho con Caetano y cantará junto a María Bethania O que é, o que é de Gonzaguinha, uno de los temas más clásicos del país. Pero no serán los únicos invitados que se esperan en el show. Existen rumores de la posible aparición de Anitta, aunque no está confirmado.

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Ambas han sacado la canción Choka Choka e incluso la propia Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la cantante colombiana. Y Ivete Sangalo también es otra de las posibles invitadas a su concierto después de que le diese la bienvenida a la artista desde las redes sociales.