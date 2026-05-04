Celia Molina Madrid, 04 MAY 2026 - 11:41h.

El exjugador de fútbol fue uno de los participantes de 'The Change Madrid', un evento cristiano celebrado en el Metropolitano

Dani Alves se convierte en influencer cristiano y se denomina "discípulo de Cristo Jesús": "Hay que tener fe, yo soy la prueba"

Compartir







El pasado fin de semana, el estadio Metropolitano de Madrid acogió un macroevento católico denominado 'The Change' (El Cambio). Según su página web, éste "es un acto religioso cuyo objetivo principal es promover la fe a través de la música y el intercambio de testimonios de personalidades conocidas en estadios de fútbol públicos":

"Nuestro propósito es llevar a Cristo al mayor número de personas posible y crear un evento en el que la salvación sea el eje principal. Para lograrlo, contamos con una alineación de reconocidos artistas musicales y diversas personalidades de la sociedad civil como futbolistas, presentadores de televisión, actores, empresarios y más", dicen también en su web, siendo el exfutbolista Dani Alves, que ahora se dedica a la predicación, uno de sus invitados estrella.

Alves subió al escenario como nuevo icono del cristianismo, papel al que se ha dedicado en cuerpo y alma tras haber salido de la cárcel en marzo de 2025. Anteriormente, había sido condenado a cuatro años y medio de prisión, cuando un tribunal consideró suficientemente probado que agredió sexualmente a una joven de 23 años en los baños de la famosa discoteca Sutton. Tan solo un año después, sin embargo, el exjugador fue puesto en libertad por "falta de pruebas concluyentes" y por "contradicciones en el testimonio" de la víctima.

"Yo estuve detenido, 40 años estuve detenido"

Como nuevo predicador, Alves se dirigió a las 35.000 personas que se encontraban en el estadio con el fin de encontrar su salvación. Tan notable afluencia de público confirma el rebrote del catolicismo que se aprecia ya en la sociedad española, donde actores y personajes tan reconocidos como Jaime Lorente también han declarado públicamente su fe. Tras una breve introducción, Daniel cogió el micrófono y dio un extraño discurso, que se ha comentado mucho en las redes sociales:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Yo sé que ustedes ya saben que yo estuve detenido, 40 años precisamente estuve detenido. En la cárcel, Cristo me hizo libre. Yo no sé lo que vosotros estáis pasando en vuestras vidas o cuáles son las cárceles que estáis enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribara estos muros. Cristo romperá estas cadenas", gritó, provocando el aplauso de todos los presentes.

"Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan. Conozco lo que es estar en el fútbol, jugaba ante 80.000 personas: eso no me impresiona", añadió el exfutbolista. Confesó también que haber "perdido todo" fue el catalizador que le llevó a encontrar a Jesús, a quien se refirió como "Rey de Reyes y Señor de Señores". "Yo sigo estando loco, pero ahora para Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí", concluyó, invitando a los asistentes a "ir en paz" y a comenzar, a partir de ese momento, una etapa de restauración en sus vidas.