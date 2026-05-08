El AFEC Bournemouth anunció que está investigando una supuesta conversación entre el lateral Álex Jiménez y una menor

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El AFEC Bournemouth anunció este viernes que Álex Jiménez no entrará en la lista de convocados para el partido de la Premier League ante el Fulham ya que está investigando una supuesta conversación del lateral español en redes sociales con una menor.

"El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando", subrayó el equipo que entrena el español Andoni Iraola en un comunicado.

El conjunto inglés, actual sexto clasificado de la Premier League, reaccionó así a las publicaciones de una supuesta conversación del jugador español en las redes sociales con una chica de 15 años que le habría avisado de su edad. Aún así el futbolista siguió en contacto con ella a través de sus redes sociales tal y como han confirmado sus primeras informaciones.

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Álex no está en la convocatoria del próximo partido

"Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", sentenció el Bournemouth sobre el español, titular en 26 de los 35 encuentros ligueros.

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El joven madrileño de 21 años no ha querido romper su silencio sobre la investigación que ha abierto su propio club a raíz de las acusaciones de estas supuestas conversaciones con una menor que tendría 15 años. Lleva en el equipo desde el verano pasado, siendo uno de los futbolistas más prometedores.

Sin embargo, de confirmarse las acusaciones su carrera se podría ver afectada. No se han confirmado si eran conversaciones sexuales, pero sí que la menor le advirtió al futbolista sobre su edad, es decir, era conocedor de que la chica tenía 15 años y aún así siguió hablando con ella a través de redes sociales.