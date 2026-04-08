Andorra investiga a futbolistas de la Liga por la compra de relojes de lujo de contrabando.

La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO de la Guardia Civil.

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Un juez de Andorra está investigando a varios futbolistas españoles de Primera División por la compra de relojes de alta gama de contrabando, por lo que la Guardia Civil ha comenzado a enviar requerimientos de información a los jugadores afectados. El magistrado, según la adelantado ElDiario.es ha requerido la ayuda de las autoridades españolas para interrogar “en calidad de investigados” por un delito de contrabando a otros cinco jugadores en activo residentes en España: Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). También está imputado David Silva, ya retirado de los terrenos de juego.

El capitán del Real Madrid ha sido implicado ahora en la causa por, presuntamente, haber adquirido en 2021 el mismo modelo de la firma suiza por 64.800 euros. Según ha podido saber EL PAÍS, tanto él como César Azpilicueta, actualmente en la plantilla del Sevilla e implicado en la causa por desembolsar 115.00 euros en 2022 por un reloj Audemars y otro Patek Philippe, han recibido la imputación del juez en las últimas horas.

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El futbolista que más dinero invirtió en la empresa andorrana según la resolución judicial fue Thomas Partey, centrocampista del Villarreal, que entre 2020 y 2022, cuando militaba en el Arsenal londinense, abonó 415.000 euros por tres relojes Patek Philippe.

Juan Bernat, defensor ahora en el Eibar, pagó presuntamente 367.000 euros entre 2023 y 2025 por tres Patek Philippe y un Rolex. Le sigue en la lista el único retirado de entre los implicados, David Silva, quien entre 2020 y 2021 desembolsó 295.000 euros por cuatro ejemplares de Patek Philippe.

El argentino Giovanni Lo Celso, centrocampista del Betis, invirtió en el mismo periodo 83.000 euros por dos relojes de los que no ha trascendido la firma. Santi Cazorla, que hoy milita en el Ovideo fue el que menos abonó a la empresa andorrana, 58.000 euros.

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La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO de la Guardia Civil, y la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado, Best In Asociados, que se dedica a la comercialización de relojes de alta gama sin que materializara después el preceptivo pago de los impuestos.

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En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal. También serán investigados siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores.