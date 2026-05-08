El club blanco espera a la resolución de los expedientes disciplinarios abiertos para adoptar medidas tras lo ocurrido

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni tras sus peleas en el vesturario

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La crisis en el Real Madrid ha llegado a su cenit esta semana con un auténtico terremoto en el vestuario. Federico Valverde, segundo capitán del equipo, y el francés Aurélien Tchouaméni son los dos hombres en el epicentro, protagonistas ambos de un enfrentamiento que empezó en Valdebebas para continuar también al día siguiente con otra trifulca que acabó con el uruguayo en el hospital, necesitando puntos de sutura. Con lo ocurrido dando la vuelta al mundo en los periódicos deportivos, el Real Madrid se pronunció para anunciar “sendos expedientes disciplinarios” sobre los jugadores, que, a la espera de las resoluciones de ambos, se enfrentan a posibles sanciones.

La situación, además, se enmarca en medio de un clima muy tenso, con el equipo eliminado de la Champions y a punto de jugar el Clásico frente a un Fútbol Club Barcelona que puede dar la estocada final sentenciando la liga directamente en ese partido si gana o empata. Además, todo ello con una pregunta a flote que siembra aún más malestar entre los jugadores, y a la que precisamente ha apuntado ‘el pajarito Valverde’ en un comunicado en el que ha pedido perdón: “Hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”. Es decir, en el trasfondo que subyace a lo lamentable del enfrentamiento entre compañeros de equipo, sobrevuela también una cuestión: ¿Quién ha filtrado lo ocurrido dentro del vestuario?

Valverde y Tchouaméni, del expediente disciplinario del Real Madrid a las posibles sanciones

Con todo ello en cuenta y todo lo que supone para una plantilla, así como para la imagen de la entidad, que tiene en el frente recomponerse de una temporada para el olvido y que ha vivido la prematura marcha de Xabi Alonso como entrenador y la llegada de un Álvaro Arbeloa que no ha podido reconducir la deriva blanca, el club precisamente se pronunciaba tras la oleada de informaciones apuntando a una pelea entre los jugadores.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, apuntaban, deslizando así la inminente posibilidad de anunciar sanciones.

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El castigo por la conducta inapropiada de ambos centrocampistas, según señala Marca, que avanzó lo ocurrido entre ambos en los entrenamientos en Valdebebas, puede llegar por dos cauces, según si el Real Madrid decide solucionarlo mediante su código interno y los dos lo aceptan o, por el contrario, si lo remite al Convenio Colectivo de los jugadores.

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En el caso más probable, atendiendo al comunicado de la entidad, si el Real Madrid sigue todo el proceso interno y el curso legal, se estima en dos o tres semanas la resolución y la determinación de posibles sanciones al respecto.

Según Marca, todo indica que los jugadores habrían incurrido en una falta grave o muy grave; términos en los que el Convenio Colectivo enmarca desde malos tratos de palabra a la agresión grave a cualquier persona cometidos con ocasión de la actividad profesional. Ello, según está previsto, implica desde sanciones financieras, que conllevan una redacción del salario, –hasta un máximo de un 25%–, a la suspensión de empleo y sueldo, que pueden alcanzar los 30 días si la falta se considera muy grave.

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Específicamente, si se decide sancionar por faltas graves, las consecuencias podrían ser:

Suspensión de empleo y sueldo, de 2 a 10 días

Sanción económica en forma de multas de hasta el 7% del salario mensual para sueldos de hasta 100.000 €/mes, siendo que para el exceso de salario por encima de los 100.000 €, se aplica una multa adicional de hasta el 4% de ese excedente. Además, se gradúan en tres niveles: mínimo (4,01-5%), medio (5,01-6%) y máximo (6,01-7%).

En el caso de sancionar por faltas muy graves, previstas para malos tratos de obra –como agresiones–, indisciplina manifiesta, dopaje o fraude deportivo:

Suspensión de empleo y sueldo, de 11 a 30 días

Sanciones económicas con multas que pueden alcanzar el 25% del salario mensual, según el nivel de gravedad y de reincidencia (que en este caso podría tenerse en cuenta al ser una trifulca que se extendió durante dos días).

Además, en caso extremo, la sanción podría acabar en el despido disciplinario del implicado o implicados

El comunicado de Federico Valverde: “desencuentro” y “pelea sin sentido”

Por su parte, uno de los involucrados, Federico Valverde, emitió un comunicado a través de sus stories de Instagram en el que limitó al término “desencuentro” el enfrentamiento con Tchouaméni que acabó con el en el hospital tras golpearse contra una mesa, según ha explicado.

“He tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica”, inicia el jugador en su mensaje, en el que lamenta lo ocurrido, así como la difusión y el alcance del caso.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, añade, pasando a precisar algo clave: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

“Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”.

Por último, Federico Valverde indica: “No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guarde la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”, sentencia, dando las gracias.