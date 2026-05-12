Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha restado importancia a la pelea entre dos jugadores del Real Madrid, Tchouameni y Valverde.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha restado importancia a la pelea entre dos jugadores del Real Madrid, Tchouameni y Valverde. "Ha considerado que los jugadores se han pegado todos los años, lo peor es la persona que lo haya sacado fuera. Eso acaba con el Madrid, dicen y "yo lo he tolerado y no ha pasado nada en 26 años". Florentino critica a los malos -los periodistas- que por una pelea dicen que "el Madrid es un caos".

"No digan que porque se peguen dos es un caos el Madrid. Si se han pegado todos los años. Se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí. Y si alguien dentro del club lo saca fuera, es peor que la reyerta que han tenido entre ellos, que son dos chavales fenomenales y muy buenos. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir. Para mí es peor la filtración, porque implica que hay algo más que la pelea que al día siguiente son amigos y se van a tomar un café. Creo que es la primera vez que lo veo en mis 26 años de historia y eso también me preocupa. La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo".

Respecto a la pelea entre Tchouameni y Valverde,precedida este año por otra trifulca entre Rudiger y Carreras, que ha hecho correr ríos de tinta sobre la tensión en el vestudiario del Madrid el presidente ha destacado que "me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir. La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo".