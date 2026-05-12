La fractura del vestuario: enfrentamientos cruzados en la plantilla

Gonzalo Barquilla 12 MAY 2026 - 16:43h.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comparece en rueda de prensa a las 18:00 horas tras la reunión de la Junta Directiva

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comparece este martes a las 18:00 horas en la Ciudad Real Madrid tras convocar de urgencia a la Junta Directiva. La cita se produce en un clima de máxima tensión deportiva, marcado por una temporada sin títulos y una preocupante fractura en la convivencia del vestuario. El calado de la crisis ha generado, por primera vez en años, serias dudas sobre la continuidad del mandatario al frente de la entidad.

Esta intervención rompe un prolongado silencio del presidente, cuya última aparición pública se remonta a la pasada Asamblea General. Tras meses de desgaste institucional y deportivo, Florentino Pérez se enfrenta a los medios con la responsabilidad de explicar el fracaso del curso actual y de evaluar la situación del club en este momento de incertidumbre.

La convocatoria coincide con la delicada situación deportiva del equipo bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso. Los resultados de la temporada, marcados por las eliminaciones en la Champions League y la Copa del Rey junto a la pérdida del título liguero, sitúan a la directiva ante la necesidad de evaluar una reacción inmediata. En este contexto, el nombre de José Mourinho ha comenzado a sonar como posible alternativa para encabezar una nueva etapa en la plantilla.