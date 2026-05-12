Florentino Pérez niega tener cáncer y acusa a los medios de atacarle personalmente: "Mi salud es perfecta"

Florentino ha negado tener problemas de salud, "estoy perfectamente" y ha criticado los rumores que decían que "padecía cáncer"

Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | El mandatario convoca elecciones para la Junta Directiva del Real Madrid, se presenta y confirma que su salud es perfecta

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"Lamento decirles que no voy a dimitir". Así ha comenzado su intervención Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para luego convocar elecciones. "Porque aquí mandan los socios. Se ha creado una situación absurda, provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí. Yo presido una empresa muy importante en el mundo, que factura muchos millones, que tengo 170.000 trabajadores, estaré cansado de ir de un lado para otro, pero no del fútbol". Florentino se ha mostrado muy molesto contra la prensa, ha negado estar desaparecido y ha dicho que los que amagan y no dan se presenten a las elecciones.

Florentino ha negado tener problemas de salud, "estoy perfectamente" y ha criicado a los que han expandido rumores que decían que "padecía cáncer". algo que ha rechazado de forma categórica. "Dicen que no existo, dicen que estoy enfermo, dicen que tengo un cáncer terminal...Si yo tuviera algún tipo de problema de este tipo se sabría".

"De dónde viene que tengo cáncer, que me han llamado amigos y me han dicho que es terminal. Y yo sin enterarme. Si quieren que me vaya, yo me voy cuando venga alguien y me gane las elecciones a mí. Yo me voy a presentar siempre, imagino que los periodistas serán del Atleti o algo".

Florentino ha defendido su gestión. "Hemos ganado 66 títulos entre fútbol y baloncesto, en todo el mundo no entienden qué pasa. Yo no me voy a ir, seré el último socio en irme. Los dueños del Madrid son los socios y si alguien quiere venir a presentarse a las elecciones, que no amaguen, que se presenten. Que avalen como yo avalé en el año 2000 ciento setenta y tantos millones, para que pudieran cobrar los salarios Roberto Carlos o Illgner. Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado. Vamos a convocar elecciones y tengo que hacer esto por defender a los socios. Hay gente que quiere quedarse con el Madrid, que hemos hecho el club más grande del mundo".

Asunto Negreira: "El mayor escándalo deportivo de la historia, estamos hacuendo un dossier"

El presidente dice que hay una campaña de desprestigio contra él y contra el Real Madrid, "el club más laureado del mundo". Y todo porque "este año se han dado malos resultados deportivos". Florentino ha criticado a la prensa española y ha recordado el asunto Negreira, "el mayor escándalo deportivo de la historia. Estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar...

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Florentino dice que quiere acabar con "esta corriente antimadridista que hay en la prensa" y ha acusado que hay gente que se quiere quedar con el Real Madrid. Y ha defendido que el Madrid tiene una "situación económica saneada".

Defiende su batalla por la Superliga y el coste del estadio

Florentino ha defendido su batalla por la Superliga, que cree que han apoyado los tribunales y el dinero que ha costado el estadio, que ha ascendido a más de 1.200 millones. "El primer contrato del Bernabéu fue la cubierta y eso costó 600 millones, luego el hipogeo que costó casi 400 millones y el tercer concurso fue la decoración y los asientos. Para hacer daño dicen que empezó en 600 y acabó en 1.300, claro, si haces una casa haces cosas y pagas, haces otras y pagas".

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Florentino se ha mostrado indignado y visiblemente nervioso, en un discurso más deslavazado que de costumbre en el que ha criticado a los medios de comunicación -señalando directamente al ABC por decir que estaba cansado-. El presidente, en un dantesca intervención, ha dicho que "se va a dar de baja del ABC por ir en contra del Real Madrid, y por honrar a su padre".

Florentino no ha querido hablar del aspecto deportivo. "No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores, me presento para devolver el patrimonio a sus socios. Se lo están quitando, por lo que veo día a día, algunos periodistas que quieren que yo me vaya. No sólo no me voy a ir, me presento a las elecciones porque quiero que el Madrid siga siendo de sus socios. Que me presenté hace 26 años y tuvo que pagar a los que no cobraban y defender la institución".