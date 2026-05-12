Meterse en la Fontana di Trevi, aunque sea pies o manos, está totalmente prohibido con el fin de conservar el monumento

Visitar la Fontana de Trevi deja de ser gratis: cómo, cuánto y quién tendrá que comprar los tickets

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Un turista ha sido multado con 500 euros por bañarse en la Fontana di Trevi. En un vídeo que se ha subido a redes sociales se puede ver cómo el hombre coge carrerilla desde la parte derecha del monumento, echa a correr, salta sobre el poyete y se zambulle.

El hombre -que iba con la ropa puesta- comenzó a nadar como si fuese una piscina y después se sumergió y continuó cruzando uno de los monumentos más visitado y protegido de Italia.

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En las imágenes se ve cómo aparece la Policía a pocos metros y se acerca a la fuente mientras el hombre sigue nadando en el monumento. Al final, los agentes lograron sacarlo y lo multaron con 500 euros.

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Acceder a la Fontana di Trevi ya cuesta dos euros

Meterse en la Fontana di Trevi, aunque sea pies o manos, está totalmente prohibido con el fin de conservar el monumento. En muchas ocasiones, los turistas hacen caso omiso a las advertencias y se acercan más de lo debido para conseguir la foto perfecta.

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Desde el 2 de febrero, acceder al foso para lanzar la famosa monera en la Fontana di Trevi implica el pago de dos euros. El Ayuntamiento de Roma ha establecido un horario de pago desde las 11:30 horas y desde las 09:00 horas los fines de semana hasta las 22:00 horas, a partir del cual será el acceso gratuito.