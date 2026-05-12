El acusado ha asegurado que no está en condiciones de responder a las preguntas de las partes

La hija de Maialen, la mujer asesinada, sufre un "trauma severo" y tendrá "afecciones psicológicas y emocionales durante su vida"

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El acusado por el asesinato de Maialen, la mujer asesinada a cuchilladas el 28 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz cuando estaba embarazada de mellizas, se ha negado a declarar en la sesión del juicio por este crimen que se celebra este martes, en la que únicamente ha afirmado que no se encuentra "bien" y que, por lo tanto, no está en condiciones de responder a las preguntas de las partes.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este martes la séptima sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

La defensa reclama la libre absolución del acusado

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la sesión de este martes estaba programada la declaración del acusado, de iniciales J.R. y marido de la víctima. No obstante, el presunto asesino de Maialen se ha acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal. "No estoy bien y no puedo declarar", se ha limitado a afirmar.

La sesión, en la que también se han visionado las grabaciones del video que muestra al acusado entrando y saliendo de la habitación del apartahotel en el que fue acuchillada Maialen, se reanudará tras un breve receso con la presentación de los informes finales por parte de las acusaciones y de la defensa.

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La hija de Maialen sufre un "trauma severo" y tendrá "afecciones psicológicas y emocionales durante su vida"

La Unidad Forense de Valoración Integral ha constatado que la hija de Maialen, que con apenas dos años de edad estuvo presente en la habitación en la que su madre fue asesinada a cuchilladas, sufre un "trauma severo" como consecuencia de este crimen y que "con seguridad", a lo largo de su vida, padecerá "afecciones" psicológicas o emocionales.

En el caso de la hija de Maialen, este equipo ha subrayado que la niña padece un "trauma severo" por la pérdida de su madre, un vínculo "absolutamente prioritario" para cualquier persona, especialmente a esa edad. Además, han advertido que este impacto se ve acrecentado por el hecho de que estaba presente en el momento de los hechos, aunque se desconoce qué es exactamente lo que pudo haber visto u oído durante la agresión mortal contra Maialen.