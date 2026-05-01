Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano, a los 39 años

La noticia de su pérdida ha sido un duro golpe para sus excompañeros, que han lamentado en redes sociales su fallecimiento

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Triste noticia para el mundo del deporte y más concretamente para el fútbol balear. Marcos Soler, futbolista en su día del San Cayetano y del Ferriolense, dos clubes mallorquines en los que defendió las categorías de Preferente y Tercera División en los años 2000, ha muerto a los 39 años de edad.

La noticia de su pérdida ha sido un duro golpe para sus excompañeros, que han lamentado en redes sociales su fallecimiento y han recordado su figura como en los clubes, además de sus dotes como goleador con el juvenil del conjunto colegial y el propio Ferriolense.

Este último equipo ha compartido un comunicado en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de Soler. “El CD Ferriolense lamenta profundamente el fallecimiento de Marcos Soler, exjugador de nuestro club y colaborador del cuerpo técnico del Juvenil durante la pasada temporada, reza el comunicado.

Desde el club lamentan una “pérdida inesperada y dolorosa que deja un vacío enorme en nuestra familia”. “Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Marcos. Siempre formarás parte del CD Ferriolense”, despide el club su comunicado sobre el futbolista.