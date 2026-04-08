La noticia ha sumido en el luto al fútbol amateur malagueño

Javier Gallardo García acababa de aprobar las oposiciones a Policía Local

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MálagaJavier Gallardo García, jugador del Atlético Totalán, ha muerto a los 33 años en un trágico accidente de moto en la capital. Apasionado del fútbol, ejercía como uno de los capitanes de su club, donde ahora permanecen de luto tras el fallecimiento.

“Con el alma rota, lamentamos comunicar la noticia del fallecimiento de nuestro querido jugador. Javi era uno de nuestros capitanes, que ha defendido la camiseta de nuestro club y siempre dejaba todo por su equipo en cada partido. Nos deja mucho más que un gran jugador. Sobre todo nos deja un gran compañero y una grandísima persona que siempre buscaba lo mejor para el equipo y que estaba ahí siempre que alguien lo necesitara”, expresa el club, desde el que han querido trasladar su “más sentido pésame a la familia y sus seres queridos, acompañándolos en estos momentos tan duros”.

Desolación en el fútbol amateur en Málaga por la muerte de Javier Gallardo García

“Javito, nos dejas desolados, te extrañaremos mucho, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gol, en cada victoria, en cada derrota y en cada momento en el cual nos hubiese gustado estar junto a ti y tú junto a nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón y presente en nuestro club. Descansa en paz”, concluye el Atlético Totalán en su emotivo adiós.

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De igual modo, el UD La Mosca, equipo al que entrenaba, de Tercera Infantil, ha lamentado la repentina muerte de que era su técnico en otro emotivo mensaje: “Hoy nos deja mucho más que un técnico; se va una gran persona que dedicó su tiempo y su corazón a formar a nuestros jugadores, transmitiendo siempre los valores que representan a nuestro club: respeto, humildad y trabajo. Su recuerdo permanecerá para siempre en cada entrenamiento, en cada partido y en el corazón de toda la Familia Moscovita", han señalado.

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Por su parte, también el CD Benagalbón, en el que también jugó y con el que logró el ascenso a División de Honor, se ha despedido del treintañero con un emotivo recuerdo: “Nos llena de dolor la pérdida de Javi Gallardo en un desgraciado accidente de tráfico. Jugador importante de nuestro equipo senior hace muy pocas temporadas, siendo parte del equipo histórico que consiguió el ascenso a División de Honor. Queremos enviar un emotivo abrazo a sus familiares y amigos en estos momentos tan duros. Te lloramos, Javi. Siempre estarás en nuestros recuerdos... ¡Qué pena tan grande!”, escriben.

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El jugador del Atlético Totalán acababa de aprobar la oposición a Policía Local

Gallardo, además, acababa de sacarse la oposición a Policía Local, como informa ‘La Voz del Sur’, que precisa que el fatal accidente tuvo lugar en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, en el barrio malagueño de Pedregalejo, apenas unas horas después de que asistiese a un partido del UD La Mosca.