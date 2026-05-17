Michielsen se coronó campeona nacional en ruta y, a su vez, de Omnium en pista en 2022

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Conmoción en Bélgica por la muerte de la joven promesa del ciclismo Jilke Michielsen. A sus 19 años, la deportista ha fallecido a causa de un sarcoma de Ewing que tenía desde los 16 años, según informa 'As'. En 2023, después de sufrir fuertes dolores de espalda, las pruebas médicas confirmaron que padecía un cáncer óseo muy agresivo.

En 2022, Michielsen se coronó campeona nacional en ruta y, a su vez, de Omnium en pista. Tras quedar en octavo lugar en el Tour de Flandes Junior, se convirtió en una de las figuras más firmes del pelotón.

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"Lamentablemente, ya no puedo soportarlo", confesó en sus redes sociales

Jilke Michielsen quedó libre de la enfermedad en 2024 tras pasar un año de tratamiento. Pero a principios de 2025, los controles protocolarios revelaron que el cáncer había regresado y comenzaron los cuidados paliativos. En abril, al verse incapaz de prolongar su agonía y tras hablar con los médicos, se suspendió la quimioterapia.

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Ella misma lo anunció en redes sociales con esta dura declaración: "Lamentablemente, ya no puedo soportarlo". Tras su fallecimiento, compañeros, entrenadores y escuadras han dejado mensajes llenos de dolor y sus condolencias a la familia. Lotto-Intermarché ha sido uno de ellos: "Jilke Michielsen siempre será recordada como un admirable ejemplo de valentía".