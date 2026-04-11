El hombre realizaba un circuito en bicicleta en la localidad abulense de Arenas de San Pedro

Los rescatadores han accedido en grúa, primero el rescatador técnico y posteriormente la enfermera rescatadora

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ÁvilaUn ciclista de unos 50 años ha perdido la vida tras caer desde una altura de dos metros cuando realizaba un circuito en bicicleta, en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha recibido a las 12.08 horas una llamada que informaba de que un ciclista había sufrido una caída en la mencionada zona y se encontraba inconsciente en un lugar de difícil acceso.

Una zona de complicado acceso

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta del incidente que había sucedido en una zona de complicado acceso y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl le ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia y ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME) que espera en la pista de autoescuela de Arenas, junto al campo de fútbol, lugar pactado como punto de traspaso del paciente.

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Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) y a Policía Local de Arenas de San Pedro. Una vez el helicóptero de rescate en el lugar del incidente, los rescatadores han accedido en grúa, primero el rescatador técnico y posteriormente la enfermera rescatadora con material de reanimación.

Tras atender a la víctima, han procedido a realizar su evacuación en grúa doble con camilla con cardiocompresor.

El helicóptero de rescate ha trasladado al herido hasta el punto de traspaso pactado, donde el personal de Emergencias Sanitarias ha atendido al ciclista herido, quien ha resultado finalmente fallecido.