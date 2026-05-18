Así lo ha confirmado este lunes el conjunto madrileño en un comunicado

Carvajal llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido la camiseta durante 23 temporadas

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El defensa español Dani Carvajal no continuará la próxima temporada en el Real Madrid después de acordar con el club poner fin "a una etapa maravillosa" en la que ha ganado, por encima de todo, un total de seis Liga de Campeones, y después de una última campaña en la que no ha tenido demasiado protagonismo.

"El Real Madrid CF y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", informó este lunes el conjunto madrileño en un comunicado sobre e de Leganés, que se despide del club con 27 títulos.

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"Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia.

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Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles., ha compartido el equipo.

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"Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”, continúa.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", concluye.