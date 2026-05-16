Lágrimas de emoción en el Racing de Santander con su regreso 14 años después a LaLiga EA Sports

El propio Andrés Martín en el 73' canalizó la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área

Suleiman Camara puso la guinda con el cuarto gol mediante un derechazo a bocajarro y potente en el área

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El Racing de Santander ha abrochado este sábado de manera matemática su regreso 14 años después a LaLiga EA Sports, gracias a su goleada por 4-1 al Real Valladolid y la derrota de la UD Almería por 1-2 ante la UD Las Palmas, en sendos partidos de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

En los Campos de Sport de El Sardinero, sobrepasada la primera media hora abrió el marcador Asier Villalibre a favor del Racing haciendo una chilena tras un saque de esquina. Aunque Mohamed Jaouab igualó para el conjunto visitante poco antes del descanso, Andrés Martín puso de nuevo a los locales por delante transformando un penalti en el minuto 62.

Y el propio Andrés Martín en el 73' canalizó la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área, tras asistencia rasa de Villalibre. Y ya en el tiempo de descuento, mientras la afición cántabra festejaba ese inminente ascenso a Primera División, Suleiman Camara puso la guinda con el cuarto gol mediante un derechazo a bocajarro y potente en el área.

El Almería fue remontado en casa

Esa goleada santanderina valió subir de categoría porque el Almería fue remontado en casa. El 1-0 de Adrián Embarba en el 61' quedó en nada por el empate de Enrique Clemente tras una falta, voleando de diestra un balón a media altura. Y dos minutos después, con los almerienses aún en 'shock', un zurdazo raso de Pejiño Crespo superó la salida del portero.

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Esta derrota dejó al equipo indálico con 71 puntos en el tercer lugar de la tabla, siete menos que el líder Racing y con solo seis todavía en liza. Para colmo del Almería, vio reducida su distancia respecto a los principales perseguidores, pues Las Palmas se colocó con los mismos 69 puntos que ahora tiene el Málaga tras haber goleado (1-4) al AD Ceuta.

Otro que se acercó a los 'playoffs' de ascenso fue el Burgos, con 66 puntos gracias a su 0-1 'in extremis' ante el Granada con gol de David González. En cambio, el Eibar cayó por 2-1 en su visita a la Cultural Leonesa y se quedó con 64 puntos. Y por zona baja, ese resultado puso con 36 puntos a los de León, beneficiados del 2-2 entre Real Sociedad B y Mirandés.

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Resultados y horarios de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

-Viernes.

Castellón - Cádiz 1-1.

Córdoba - Albacete 1-2.

-Sábado.

Real Sociedad B - Mirandés 2-2.

Ceuta - Málaga 1-4.

Cultural Leonesa - Eibar 2-1.

Almería - Las Palmas 1-2.

Granada - Burgos 0-1.

Racing de Santander - Valladolid 4-1.

-Domingo 17.