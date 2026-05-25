La colección está compuesta por cinco presentas que representan a cinco líneas de la red de Metro

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La Comunidad de Madrid lanza una colección de camisetas de fútbol retro Metro FC, una línea inspirada en cinco míticas selecciones campeonas del mundo. Según informa 'El Mundo', lo ha hecho por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La colección está compuesta por cinco presentas que representan a cinco líneas de la red de Metro y que integran elementos representativos del suburbano. Las camisetas ya pueden comprarse en la tienda online y en los puntos de venta ubicados en estaciones como Ópera, Sol y Plaza de Castilla.

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Las camisetas costarán 54,95 euros

Cada camiseta tiene un precio de 54,95 euros y está confeccionada en elastano, con distintos colores y diseños. Las cinco comparten dos elementos comunes: el escudo bordado de Metro FC, diseñado a partir del icónico rombo de Metro de 1921, el primero que incluyó la típica pastilla azul; y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid.

Las estrellas lucirán en diferentes colores según el número de Mundiales que ha logrado la selección a la que homenajea. Todas las camisetas cuentan con detalles relacionados con la entidad y están integrados en el diseño como siluetas del rombo de Metro en el patrón de las mismas.

El diseño de las camisetas

La primera camiseta está inspirada en la línea 2 y la Selección Española, un evento que marcó a todos los españoles cuando se jugó en Sudáfrica en el año 2010. Para la línea 1, Metro FC homenajea a la legendaria selección argentina que tocó el cielo en México en 1986 de la mano de Maradona con un diseño rayado albiceleste, detalles en negro y el cuello en algodón.

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En la línea 3 se ha utilizado como inspiración la mítica Brasil de Romário, campeona en 1994, mientras que la línea 5 hace un guiño a la icónica equipación visitante de Alemania en 1990, con la que venció a Inglaterra en unas semifinales para la historia. Y en la línea 10 se conmemora el primer título de Francia liderada por Zidane, un 10 muy vinculado a Madrid tras su paso por el conjunto blanco.

Bajo el lema «Y tú, ¿de qué línea eres?», Metro de Madrid acerca el evento deportivo más importante del mundo a los madrileños que lo vivirán en primera persona en 2030. Este lanzamiento de camisetas coincide también con la puesta en circulación de un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de Fútbol. Desde el pasado 13 de mayo circula en la línea 4 un convoy vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional para apoyar a los futbolistas.