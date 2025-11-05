La Selección española va a estrenar una nueva camiseta oficial local, que estrenarán en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026

La Selección española de fútbol va a estrenar una nueva camiseta oficial local, que estrenarán en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla, el partido tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre.

La primera equipación, de la marca adidas para el año que viene viene presentando un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. Añadido como detalle refiriéndose a ese espíritu nacional se reflejará la palabra 'España' en la parte trasera del cuello.

La nueva colección combina identidades visuales históricas y tradicionales de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del torneo más grande de la historia. Cada camiseta busca unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su identidad como país.

Toda la colección está diseñada para obtener el mayor rendimiento de los jugadores, pensada para apoyar a los jugadores de élite en momentos de alta presión y adaptarse a las posibles condiciones meteorológicas y variables que experimentarán en las futuras citas futbolísticas. Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología CLIMACOOL+ de adidas, que prometen absorben el sudor más rápido y mantienen el sudor de los jugadores a raya durante mucho más tiempo.

Añadido a las icónicas tres bandas perforadas, todo el conjunto permite la transpirabilidad óptima, mientras que las zonas de malla estratégicamente ubicadas en tejido y acabados garantizan la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes. El objetivo de esta nueva imagen es vivir el fútbol con más pasión, pero también dar toda la comodidad posible a los protagonistas en los próximos partidos, comenzando por Sevilla.