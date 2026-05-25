Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años

Alberto Rosa 25 MAY 2026 - 20:38h.

La joven jugaba en el club canario Zonzamas Yaizart y había vuelto a jugar a balonmano esta temporada

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Día triste en el mundo del balonmano español por la muerte de la joven jugadora canaria Antía Piñeiro, a los 23 años. Piñeiro jugaba en el equipo Zonzamas Yaizart y su muerte ha provocado una enorme conmoción en Lanzarote.

La jugadora era muy querida tanto por sus compañeras como por el cuerpo técnico y la afición del club, que ha publicado un emotivo comunicado en sus redes sociales.

En dicho mensaje, el Zonzamas Balonmano recordó su capacidad de lucha y su enorme pasión por el balonmano. Tal y como señaló el equipo, Antía había afrontado dos trasplantes de corazón a lo largo de su vida, una situación muy compleja para la canaria que no le hizo perder su esperanza ni las ganas de seguir adelante con su pasión.

“Tras una vida marcada por la lucha, logró cumplir uno de sus sueños: volver a jugar al balonmano”. Un objetivo que la joven consiguió en esta última temporada. La publicación del Zonzamas se ha llenado rápidamente de comentarios y mensajes de apoyo al club y a los familiares y amigos de la joven deportista.

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La Viceconsejería de Actividad Física y Deportes. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias también ha lamentado el fallecimiento Antía Piñeiro.

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"El deporte canario lamenta el fallecimiento de Antía Piñeiro, joven deportista lanzaroteña vinculada al CB Zonzamas. Desde Deporte Canario trasladamos nuestro pésame a sus familiares, amistadas y a toda la familia del balonmano canario. Descanse en paz", concluye el comunicado.