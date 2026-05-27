Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', y tras un vídeo de su campaña que ya publicó el martes

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El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez presentó este miércoles de manera oficial su propuesta para salir reelegido en las elecciones del 7 de junio, defendiendo que su etapa ha sido "democrática" y "transparente", además de uno de los "ciclos más importantes" de la historia de un club blanco que, con el otro candidato, Enrique Riquelme, volvería a su etapa "más siniestra".

"La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia", empezó Florentino ante los presentes en el auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid.

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"No es verdad lo que van diciendo"

Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', y tras un vídeo de su campaña que ya publicó el martes, Florentino apuntó en el inicio de su comparecencia que, después de 26 años, lo "fácil hubiera sido seguir" en el cargo. El máximo dirigente blanco hasta esta convocatoria explicó por qué adelantó los comicios, siguiendo la línea de su sonada rueda de prensa dos semanas antes.

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra, mediática también, con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. El Real Madrid es un club democrático y transparente", dijo.

"Ahora que hay candidato lo entendemos todo, sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos, los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón. Robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos y cuñados, después de aquello. No vienen a servir al Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió, refiriéndose a la candidatura de Enrique Riquelme presentada también este miércoles.