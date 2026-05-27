Gonzalo Barquilla 27 MAY 2026 - 13:52h.

La policía estatal de Sajonia confirma dos arrestos en la ciudad de Leipzig en la víspera de la final de la Conference League

El barrio de Vallecas ha celebrado por todo lo alto la primera final europea del Rayo Vallecano

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Dos personas fueron detenidas y dos agentes resultaron heridos este pasado martes durante una serie de altercados en Leipzig entre seguidores del Crystal Palace y del Rayo Vallecano. El suceso tuvo lugar en la víspera de la final de la Conference League, que enfrentará a ambos equipos en la ciudad alemana este miércoles a partir de las 21:00 horas, un evento que ha atraído a miles de hinchas.

Así lo informa 'BBC'. En las últimas horas habían aparecido vídeos en redes sociales que muestran enfrentamientos entre aficionados del cuadro inglés y del cuadro español en el centro de Leipzig.

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Por ello, la policía estatal de Sajonia ha confirmado que se produjeron dos arrestos y que se ordenó a todas las personas implicadas en los disturbios que abandonaran la zona. Dos agentes, uno de la Policía Federal y otro de la Policía Estatal, sufrieron heridas leves, añaden las autoridades.

Se arrojaron vasos de cerveza, botellas y mobiliario de los bares

Los incidentes comenzaron alrededor de las 20:00 hora local, cuando unos 300 aficionados del Rayo Vallecano considerados de "alto riesgo" se concentraron en el casco urbano. En un momento dado, todos ellos se encontraron con un grupo del Crystal Palace y comenzaron las trifulcas en las terrazas de los locales Leo's Brasserie y Dhillons, según indicó la policía. Durante la pelea, se arrojaron vasos de cerveza, botellas y mobiliario de los bares, además de registrarse agresiones físicas directas.

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Los agentes presentes en el lugar "intervinieron de inmediato", separaron a los dos grupos de aficionados, comprobaron la identidad de más de 300 personas y emitieron órdenes de dispersión. "Unos alborotadores conocidos del Crystal Palace se trasladaron a la zona del Penguin Ice Bar y aproximadamente 60 individuos provocaron a los aficionados españoles que pasaban por allí, siendo rodeados por la policía federal", precisan las autoridades.

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El operativo policial concluyó aproximadamente a las 03:15 de la madrugada de este miércoles, con la participación de más de 320 aficionados. Según la policía local, la concentración de aficionados en la zona del mercado de Leipzig transcurrió de forma pacífica en todo momento, con la presencia de unos 2.000 seguidores de ambos clubes.