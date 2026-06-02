“Hoy se nos ha ido una alavesista de toda la vida", ha comunicado el club a través de sus redes sociales

Desde pequeña y siempre que podía, Asun acompañaba al club en sus partidos

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VitoriaAsun Gorospe, cariñosamente apodada ‘abuela del Alavés’, ha fallecido a los 88 años, como ha comunicado el club de Vitoria a través de un emotivo mensaje en las redes sociales en el que ha recordado a una de sus seguidoras más fieles.

“Hoy se nos ha ido una alavesista de toda la vida. Gracias por tantos años de apoyo y fidelidad a estos colores. Todo nuestro cariño para su familia y amigos”, ha señalado el Deportivo Alavés, que se despide de ella con un “siempre en nuestros corazones, Asun”, escrito en euskera.

Asun, una fan incondicional del Deportivo Alavés

Icónica aficionada del club, Asun estuvo desde que era pequeña defendiendo los colores alavesistas, viviendo en todos estos años tanto los momentos duros como los de gloria, con esos ascensos a Primera División como el de 2023-24, cuando se impusieron al Levante en la prórroga de la final de playoff. Fue aquel el sexto ascenso de la historia de la entidad, que desde entonces se mantiene en la máxima categoría, en la que en la presente campaña ha culminado con una meritoria decimocuarta posición.

Siempre que pudo, Asun acompañó al equipo también en distintos estadios, generando un fuerte vínculo incluso con algunos jugadores y trabajadores del combinado, que hoy lamenta la pérdida de la octogenaria.

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Galardonada con el Celedón de Oro de Vitoria en 2014, que distingue a personas ilustres y reconocidas de la ciudad, Asun era muy querida, como también Nati o La Paca, el trío de las apodadas ‘abuelas’ del Alavés.