El rival de Florentino Pérez en las urnas, que asegura que éste "va a vender el club", también ha afirmado que le encantaría "un jugador como Rodri para el Real Madrid

Florentino Pérez carga contra Enrique Riquelme: "Ahora que hay candidato lo entendemos todo, son los mismos de la etapa más siniestra"

Compartir







MadridEnrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez en las urnas por las elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha develado uno de los nombres claves que, asegura, conformarían su proyecto si resulta vencedor: “Raúl González Blanco será el director deportivo si soy presidente”, ha señalado.

Metido ya de lleno en la pugna y el complejo desafío de hacer frente a Florentino, Enrique Riquelme hace campaña con la mirada puesta en este domingo 7 de junio, fecha en la que los socios podrán ejercer su derecho al voto de forma ininterrumpida desde las 9:00 horas a las 20:00 en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n (Madrid), en Valdebebas.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid vuelve a las urnas 20 años después: se aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y se convierte en el rival de Florentino Pérez

Raúl González, la leyenda madridista elegida por Enrique Riquelme como director deportivo

"Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo", ha desvelado en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER en la que ha argumentado su decisión: "Para este proyecto y en la situación en la que está el Real Madrid, necesitamos volver a nuestros valores y que los puedan transmitir. Es una leyenda de Madrid, alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, 741 partidos, más de 300 goles, y ha sido internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca", añadió.

Con ello, Riquelme confía en que el exfutbolista y exentrenador madridista pueda dar más "profesionalidad" a la cantera:"Tiene que haber una cultura de profesionales que sean madridistas, que no permitan que nadie pueda hacer daño al Real Madrid, y una de esas personas es don Raúl González Blanco", ha insistido.

PUEDE INTERESARTE Los objetivos de Florentino Pérez: evitar la pañolada y resucitar el caso Negreira

Ahondando en ello y detallando algunos de los pormenores del supuesto acuerdo, ha precisado: "Le expliqué el proyecto, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar, y cuanto más lo conozco más seguro estoy de que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él, es que es un madridista de verdad. Es alguien que no va a permitir nunca que nadie le ha daño a Real Madrid", ha recalcado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rodri, ¿posible fichaje de Enrique Riquelme?

Por otro lado, y en cuanto a los nombres de posibles fichajes que pueda llevar a cabo para una nueva etapa en un Real Madrid que viene de una aciaga campaña sin títulos, desveló que Rodrigo Hernández es "uno de los dos nombres" de futbolistas que ha barajado.

"Es un grandísimo jugador de fútbol. Lleva los valores de la profesionalidad y la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española, y me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid", ha señalado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De igual modo, también ha anunciado que tiene cerrado un entrenador y un delantero "extranjero", y habló del futuro de Kylian Mbappé y Vinícius. "Son grandísimos jugadores los dos, probablemente de los mejores en el mundo en su posición. Tienen contrato con el Real Madrid y, por tanto, son jugadores del Real Madrid", señaló en la entrevista.

Enrique Riquelme asegura que Florentino Pérez "va a vender el club"

Además, Riquelme explicó que su principal motivo para presentarse es "parar la venta del club": "No me lo podía creer. Convoca elecciones para seguir, para convocar luego una Asamblea y después un referéndum para la venta del club. Me siento orgulloso de haber tomado la decisión adecuada. Mi línea roja era la venta del club", dijo.

"Lo que sabemos seguro es que (Florentino Pérez) va a vender el club, lo siguiente es que hay que comprarse unas gafas descontinuadas de Apple de 4.500 euros para ver el fútbol en casa y la última, hablar de mí. Me hubiese encantado poder debatir, pero no quiere", ha sentenciado.