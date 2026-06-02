El catalán ha reaccionado en sus redes sociales despidiéndose del mítico técnico de la NBA: "Único en su clase"

Con más de 1.000 victorias y una amplísima trayectoria, entró en el Salón de la Fama de la máxima competición de baloncesto

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Rick Adelman, mítico entrenador de la NBA y el primero que tuvo Ricky Rubio en su aterrizaje en la máxima competición de baloncesto estadounidense, ha muerto a los 79 años, como ha anunciado la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto (NBCA).

Adelman, que fue primero jugador profesional, pasando desde su debut con San Diego Rockets por los Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz y Kansas City Kings, triunfó después como entrenador llevando a sus equipos a alcanzar más de 1.000 victorias, algo que terminó por consagrarle como uno de los miembros del Salón de la Fama de la NBA.

La NBA se despide de Rick Adelman, uno de sus míticos entrenadores

“La Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto se une a la familia de la NBA en el duelo por el fallecimiento del legendario entrenador y miembro del Salón de la Fama, Rick Adelman”, ha anunciado la NBCA en un comunicado en el que, a continuación, repasa su flamante trayectoria en la competición.

“Rick Adelman entrenó en la NBA durante 29 años, sirviendo como entrenador principal durante 23 temporadas con los Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves. A lo largo de su carrera como entrenador, Rick ganó 1.042 partidos (el décimo de todos los tiempos), fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en 2021 y recibió el Premio NBCA Chuck Daly a la Trayectoria en 2023. Adelman también disfrutó de una carrera de ocho años como jugador en la NBA con los San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz y Kansas City-Omaha Kings”.

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Junto a ello, el comunicado de despedida finaliza recordando su legado y expresando sus más profundas condolencias: “Adelman será recordado no solo como entrenador y jugador, sino también como mentor de tantos en la comunidad del baloncesto. Rick fue esposo de Mary Kay durante 56 años; padre de Kathy, RJ, Laura, David, Caitlin y Patrick; y abuelo de doce nietos. Nuestros pensamientos y oraciones van dirigidos a toda la familia Adelman en este momento tan difícil”, concluyen.

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Rick Adelman, un entrenador con más de 1.000 victorias y ‘padrino’ de Ricky Rubio

Durante su etapa en los banquillos de la NBA, sus triunfos se cuentan por más del millar. Concretamente, cosechó 1.042 victorias y 749 derrotas, lo que arroja un porcentaje de triunfos del 58,2%.

Con esa estadística, sus equipos lograron meterse en los ansiados playoffs en 16 ocasiones, cosechando un balance de 79 victorias y 78 derrotas en la postemporada.

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En 2011, fue él el encargado de ‘apadrinar’ la llegada de Ricky Rubio a la NBA, ejerciendo como su entrenador nada más producirse su llegada en los Minnesota Timberwolves.

Tras su fallecimiento, el español, de hecho, ha querido recordarle a través de las redes sociales con unas emotivas palabras y rescatando al mismo tiempo un mensaje de despedida de los Minnesota Timberwolves: “Te quiero, entrenador. Único en su clase. Gracias por todo”.