Muere a los 36 años Aldon Smith, exjugador de los 49ers de la NFL, de forma repentina

49ers ha sido el encargado de comunicar su fallecimiento a través de las redes sociales

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Aldon Smith, exjugador de los San Francisco 49ers, ha muerto a los 36 años de forma repentina. Así lo ha anunciado la propia franquicia que seleccionó al jugador en la séptima posición del Draft de 2011. Las causas del fallecimiento no han sido reveladas.

"Estamos devastados por el repentino y trágico fallecimiento de Aldon Smith. El innegable talento de Aldon y su dominio absoluto en el terreno de juego quedaron patentes desde el momento en que se unió a nuestra organización, habiendo protagonizado una de las mejores temporadas de novato que se hayan visto en la NFL. Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier lugar al que entraba".

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Aldon Smith se retiró en 2023

Aldon Smith pasó cuatro temporadas con los 49ers una con los Oakland Raiders y otra con los Dallas Cowboys. El exjugador disputó 75 partidos de temporada y se retiró en 2023. Fue incluido en el equipo ideal de novatos de la NFL en 2011 después de registrar la segunda mayor cantidad de capturas. La temporada siguiente fue seleccionado para el Pro Bowl.

Su carrera se vio interrumpida por los múltiples arrestos bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, posesión de armas ilegales y violencia doméstica. Tras unirse a los Raiders ese mismo año, solo disputó nueve partidos antes de recibir una suspensión indefinida por abuso de sustancias.

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Se perdió las temporadas de 2016 y 2017 y fue despedido por los Raiders en 2018. En 2020, regresó con los Cowboys a la NFL y estuvo cuatro meses con los Seattle Seahawks en 2021, pero no jugó ningún partido.