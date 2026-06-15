Claudia Barraso 15 JUN 2026 - 20:59h.

Ilia Topuria aparece en redes sociales tras su crítico estado al ser derrotado por el estadounidense Justin Gaethjen

Los detalles de la lesión de Ilia Topuria tras su combate contra Justin Gaethje: sufre una "fractura en el hueso orbital"

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Ilia Topuria ha aparecido en redes sociales después de su derrota contra el estadounidense Justin Gaethjen y de que sus fans estuviesen muy pendientes de su estado tras acabar el combate con la cara desfigurada y llamando al doctor afirmando que había perdido la vista del ojo derecho.

Junto con una fotografía de ambos luchadores abrazándose, Topuria felicitaba a su contrincante con un texto que ha generado mucha más preocupación al confirmar que perdió la vista de los dos ojos: “Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro y así lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto y al final del segundo, también del izquierdo”, afirmaba.

Pese a su derrota y haber sufrido cada uno de los golpes, confiesa que “no hay excusas”: “Tuve uno de los mejores combates de mi vida, llegué en plena forma, preparado y listo. Pero anoche, fue tu noche. Así es este deporte, la gloria y el dolor van de la mano”. El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, adelantó que el luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria se encuentra ingresado en el hospital y podría haber sufrido "una fractura en el hueso orbital" y le pedía que descansase, algo que Topuria ha confirmado que hará, pero pensando ya en su regreso.

Topuria pide la revancha contra el estadounidense

“Me recuperaré, descansaré y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso y créeme, esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha”. Con este mensaje Topuria ha confesado que, aunque piensa en descansar y recuperarse de las lesiones que le ha producido esta derrota, ya está pensando en trabajar para poder buscar la revancha de lo que se le escapó de las manos.

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Y aunque no ha confirmado qué tipo de lesiones ha sufrido y si padece alguna rotura en el hueso del ojo, sí que ha confirmado que al final del combate perdió la vista de ambos ojos, algo que se podía intuir con las imágenes de él saliendo del ring de combate. Todos sus seguidores estaban muy preocupados de cómo sería la recuperación del luchador y si estaría listo para otro combate de este nivel con el estadounidense, pero Topuria siempre lo está.