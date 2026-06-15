“No puede ver con el ojo derecho, ¡llamad al doctor!", repetía su hermano Aleksandre, consciente de que el combate de UFC en la Casa Blanca se les iba

Ilia Topuria acaba “en el hospital” tras su derrota contra Justin Gaethje en la Casa Blanca: "Está destrozado"

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Washington“No puede ver con el ojo derecho”. “No puede ver”. “Llamad al doctor, no puede ver”, repetían una y otra vez en la esquina de Ilia Topuria en los momentos más críticos de su combate ante el estadounidense Justin Gaethje, quien arrebató anoche el cinturón del peso ligero al hispanogeorgiano tras someterle golpe a golpe a un durísimo castigo.

Con la cara desfigurada y sus ojos prácticamente cerrados de la hinchazón, Topuria cerró una velada para el olvido en el esperadísimo evento de la UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños de Donald Trump, quien fue testigo de la primera derrota de ‘El Matador’ en la competición por excelencia de las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria y su derrota ante Justin Gaethje: los golpes en la cara le causaron dificultades en la visión

El combate empezó ya con problemas desde el inicio para Topuria, quien desde el primer asalto sufrió un corte en su ojo derecho que acabaría lastrándole según avanzaba la pelea.

En serios apuros, el hispanogeorgiano salió pese a todo en el segundo asalto decidido a darle la vuelta al combate, algo que casi consigue después de una sucesión de golpes al riñón a su rival, al que casi dejó sin aire. Sin embargo, Gaethje consiguió resistir, y eso fue el principio del fin para Topuria.

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En el tercer asalto, el estadounidense aprovechó los problemas de visión cada vez más agudizados de ‘El Matador’ y comenzó a conectar un golpe tras otro, castigando todavía más los ojos del doble campeón de UFC, que ya no era capaz de esquivar ni remontar.

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“No puede ver con el ojo”. “No puede ver con el ojo derecho”. “No puede ver, llamad al doctor. No puede ver”, reiteraba una y otra vez su hermano Aleksandre y el resto del equipo, evidenciando el nerviosismo vivido en la esquina de Topuria, que veían ya cómo el combate se les escapaba.

“No veo casi nada”, dijo el propio hispanogeorgiano. El doctor evaluó su visión y con un gesto negativo con la cabeza parecía hacer ver que no debía continuar. El árbitro, no obstante, convenció a este último y permitió a Ilia salir una vez más al centro del octógono para iniciar el cuarto y definitivo asalto.

Tras otro aluvión de golpes, Aleksandre intercedía para detener el combate al ver que su hermano no podía continuar.

Ilia Topuria, "en el hospital" tras perder ante Justin Gaethje

Tras la derrota, Ilia Topuria, como ha confirmado Dana White, presidente de la UFC, tuvo que ser trasladado al hospital. Antes de eso, en su salida del octógono, arropado por su equipo, evidenció sus problemas ante el castigo sufrido en la pelea.

“Está destrozado”, dijo Dana White ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al combate, indicando que ahora solo debe pensar en recuperarse y descansar.

“Esta noche ha sido una dura noche para él y solo quiero asegurarme de que esté bien”, sentenció.