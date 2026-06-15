"No soy doctor, pero su ojo parece que probablemente tiene una fractura de órbita", ha dicho Dana White, presidente de la UFC

La cara de Ilia Topuria tras el aluvión de golpes de Justin Gaethje en su derrota en la Casa Blanca delante de Donald Trump

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WashingtonDana White, el mediático presidente de la UFC, ha confirmado que Ilia Topuria tuvo que ser trasladado al hospital tras su derrota contra el estadounidense Justin Gaethje en el combate de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. Con la cara desfigurada y problemas de visión, el hispanogeorgiano perdió el cinturón de campeón de peso ligero y el estatus de invicto. Su hermano, Aleksandre, tuvo que parar el combate en el cuarto asalto porque no podía en su estado no podía continuar.

“Ilia está en el hospital. Está destrozado. No soy doctor, pero su ojo parece que probablemente tiene una fractura de órbita. No lo sé, no es un hecho, pero lo estoy suponiendo. Mis planes para él son que vaya a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Esta noche ha sido una dura noche para él y solo quiero asegurarme de que esté bien y no pensar siquiera en él peleando de nuevo”, ha señalado Dana White, que atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al combate.

Ilia Topuria y su derrota frente a Justin Gaethje en el combate de UFC en la Casa Blanca

En el 'South Lawn' de la residencia presidencial de Estados Unidos, en un evento calificado como “histórico” y organizado con motivo de la celebración de cumpleaños de Donald Trump, ‘El Matador’ vivió una noche de pesadilla contra todo pronóstico.

Ya desde el primer ‘round’, Topuria se encontró con problemas cuando un golpe de Gaethje le provocaba un corte en su ojo derecho; el más maltrecho durante todo el combate, pese a que también el izquierdo acabaría casi cerrado de la inflamación causada por la lluvia de golpes recibida.

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Con problemas y dificultades desde el arranque, Topuria trató de remontar el mal inicio con un segundo asalto en el que a punto estuvo de darle la vuelta a todo. Castigando duramente los riñones de su adversario hasta dejarle casi sin aire, hubo un instante en que parecía que el hispanogeorgiano iba a vencer, pero todo dio un vuelco después de que Gaethje resistiese ese momento.

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En el tercer asalto, con los problemas de visión de Topuria agudizándose, el estadounidense sacó otro recital de golpes que terminaron de llevar a ‘El Matador’ al límite. Tanto que se dudaba de la continuidad del combate, pero Ilia salió a la desesperada para un cuarto ‘round’.

Ya con la cara desfigurada, ensangrentada y con sus ojos casi cerrados de la inflamación, Gaethje continuó conectando golpes, aprovechando la vulnerabilidad de un Topuria que encajó también un durísimo rodillazo en un costado.

A merced de su adversario y sin apenas poder ver, como manifestó ya previamente en su esquina, su hermano, Aleksandre, terminó por pedir que se detuviera el combate al ver que no podía continuar.

De ese modo, Topuria perdía el cinturón de peso ligero y su invicto, consumando su primera derrota en la UFC tras 17 victorias.