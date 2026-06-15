Gaethje, de 37 años, ha arrebatado el cinturón del peso ligero al hispanogeorgiano tras forzar a su equipo a detener la pelea en el cuarto asalto

Ilia Topuria acaba “en el hospital” tras su derrota contra Justin Gaethje en la Casa Blanca: "Está destrozado"

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WashingtonJustin Ray Gaethje, estadounidense de 37 años, se ha convertido en el hombre del que todos hablan hoy en el ámbito de las artes marciales mixtas tras derrotar al mismísimo Ilia Topuria y acabar con su estatus de invicto de la UFC arrebatándole el cinturón y el título de campeón del peso ligero.

Nacido en Safford, Arizona, y de ascendencia mexicana por parte de madre y alemana por parte de padre, fue la pasada noche cuando, en el evento UFC Freedom 250 celebrado en el ‘South Lawn’ Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump, dio la sorpresa y se proclamó vencedor tras forzar al equipo de Topuria a detener la pelea en el cuarto asalto.

La victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria

Tras perseguirlo durante años y después de quedarse a las puertas de la gloria en ocasiones anteriores, Gaethje lograba por fin la hazaña, y en un evento calificado de “histórico” tanto por el presidente estadounidense como por Dana White, el CEO de la UFC.

Consiguiendo lo que nadie había logrado hasta ahora, Gaethje doblegó a un Ilia Topuria al que dejó la cara desfigurada, castigándolo con golpes que ya desde el primer asalto le pusieron en problemas que se fueron agudizando.

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Con un corte en el ojo derecho, el hispanogeorgiano intentó remontar en un buen segundo asalto en el que casi deja sin aire a su oponente a base de golpes al riñón. Sin embargo, Gaethje resistió y se hizo todavía más contundente en un tercer asalto demoledor.

Aprovechando la vulnerabilidad de un Ilia Topuria que tenía cada vez más problemas de visión, con ambos ojos muy hinchados y casi cerrados, el estadounidense empezó a conectar más y más golpes. Desde puñetazos en la cara hasta un brutal rodillazo en el costado que, definitivamente, terminaron por provocar que Aleksandre, el hermano de Topuria, pidiese detener la pelea ya en el cuarto asalto al ver que Ilia no podía continuar.

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‘The Highlight’ campeón de peso ligero

Con su victoria y un total de 28 victorias y 5 derrotas, Gaethje, apodado ‘The Highlight’, firmaba su mejor noche y conseguía su mejor resultado desde que irrumpiese en la UFC en 2017, tras embarcarse seis años antes profesionalmente en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) y después de ganar la World Series of Fighting (WSOF).

Desde entonces, el estadounidense se había enfrentado a grandes como el legendario Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Charles Oliveira o Max Holloway, pero siempre se quedó al borde de la gloria.

Precisamente, contra Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira cayó en los combates decisivos, pero no ha dejado de buscarlo hasta alcanzar la cima definitivamente frente al respetado, doble campeón y hasta ahora invicto, Ilia Topuria.

Las palabras de Khabib hacia Gaethje que definen su estilo de lucha: “Golpea como un camión”

“Este tipo golpea como un camión. Nadie me golpeó tan duro como Gaethje. Su patada, su izquierda, su derecha… Tiene muy buena lucha libre”, dijo Khabib sobre él después de que ambos se midiesen en el octógono; unas palabras con las que definió perfectamente el estilo agresivo del estadounidense.

Con buenos golpes de patada y una zurda que también castigó anoche severamente a Ilia Topuria, Gaethje siempre ha buscado la presión continuada sobre su oponente, sin miedo al intercambio de golpes; algo que supo encontrar y aprovechar ante el hispanogeorgiano.

Con peleas abiertas y expuestas al riesgo, siempre ha buscado una batalla en el octógono, y esta vez le ha valido el premio.

Su último rival, antes de Topuria, fue Paddy Pimblett, al que también acabó destrozando, aunque no sin polémica por un ‘piquete de ojos’; un golpe en el que también le alcanzó con el pulgar en uno de sus ojos.