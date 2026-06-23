La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell denuncia al portero Diego Fuoli por un presunto delito de odio tras los insultos a Pedro Sánchez

La polémica celebración de Diego Fuoli en el ascenso del Sabadell a Segunda División por un cántico contra Pedro Sánchez: "Me pareció una gracieta sin maldad"

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La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha presentado una denuncia ante los juzgados contra el portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, por un presunto delito de odio, después de los hechos ocurridos durante la celebración del ascenso del equipo a Segunda División.

La entidad vecinal ha confirmado a EFE la interposición de estas acciones legales al considerar que el comportamiento del guardameta durante el acto institucional celebrado el pasado 20 de junio podría ser constitutivo de una infracción penal.

Los hechos ocurrieron durante la celebración del ascenso

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell, durante el acto oficial organizado para festejar el regreso del conjunto arlequinado a la categoría de plata del fútbol español.

Según sostiene la FAVS en el escrito presentado ante los tribunales, Diego Fuoli habría dado pie a los aficionados congregados en la plaza de Sant Roc a completar una expresión ofensiva dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La escena derivó en una serie de insultos coreados por una parte de los asistentes al acto, que había reunido a cientos de seguidores del equipo para celebrar el éxito deportivo.

La FAVS aprecia una posible incitación al odio

La federación vecinal considera que la actuación del futbolista podría encajar en un supuesto de incitación al odio, motivo por el que ha decidido trasladar los hechos a la justicia. Además de la denuncia judicial, la organización ha registrado una instancia en el consistorio para que se estudie la posibilidad de declarar a Diego Fuoli como persona "non grata" en la ciudad de Sabadell. La FAVS también ha solicitado formalmente al Centre d'Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta.

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La organización considera que el club debería adoptar medidas internas ante un comportamiento que, a su juicio, empañó la celebración oficial del ascenso y desvió la atención de un acontecimiento deportivo especialmente significativo para la ciudad.

Por el momento, ni el futbolista ni el club han realizado declaraciones públicas sobre las acciones emprendidas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell.