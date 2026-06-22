Los insultos se produjeron durante la celebración institucional del ascenso del club catalán a LaLiga Hypermotion

El propio Fuoli escribió en redes sociales sus "disculpas" por dejarse llevar en "la euforia del momento"

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El CE Sabadell FC lamentó y rechazó los cánticos que alentó su portero, Diego Fuoli, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración institucional del ascenso del club catalán a LaLiga Hypermotion el pasado sábado 20 de junio.

"El CE Sabadell FC lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", dijo el club comunicado oficial.

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Se dejó llevar "por la euforia del momento"

Durante la celebración de este sábado 20 de junio, el portero Fuoli arengó a los asistentes "yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga", para responder a un "Pedro Sánchez...": "hijo de puta", que dijeron muchos de los presentes bajo el balcón del Ayuntamiento, ante la aprobación del meta del Sabadell.

El propio Fuoli escribió en redes sociales sus "disculpas" por dejarse llevar en "la euforia del momento": "Lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convertido en una bola gigante".

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El Sabadell también recordó que en su "esencia" están el "respeto, inclusión y convivencia". "El Sabadell es un club deportivo, plurar y abierto, parte de una ciudad diversa e integradora. Somos un club de todos. Aficionados, socios, trabajadores y colaboradores de sensibilidades muy diversas", recordó.

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"Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañado de manifestaciones de esta naturaleza. La euforia del momento no puede hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente un acto de carácter institucional", añadió.

El CE Sabadell vuelve cinco años después a LaLiga Hypermotion

El CE Sabadell logró este viernes 19 de junio su ascenso a LaLiga Hypermotion con una goleada por 4-0 al Zamora CF en el encuentro de vuelta de su última eliminatoria en los 'playoffs' de la Primera RFEF, regresando así los sabadellenses cinco años después a la Segunda División nacional de fútbol.

En la Nova Creu Alta, un gol de Javi López sobrepasado el cuarto de hora igualó la eliminatoria, ya que el partido de ida había acabado 1-0 a favor de los zamoranos. Y cuando acechaba la prórroga, en el 89' marcó Eneko Aguilar el 2-0 que desarboló a su adversario, que ya en el tiempo añadido encajó el 3-0 de Quadri Liameed y el 4-0 de Xavi Moreno.

Tras la resolución de esta eliminatoria, y a sabiendas de que el CD Tenerife y el CD Eldense subieron de categoría de manera directa hace un mes por ser los campeones de cada grupo, solo falta por dar el cuarto y último billete de ascenso al vencedor del cruce entre RC Celta de Vigo B y SD Ponferradina, habiendo empatado sin goles en el compromiso de ida.