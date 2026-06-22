Juan Antonio Pizzi: del 'Macanudo' del Barcelona al Golfo Pérsico y entrenador de cuatro selecciones

Tiene 58 años, Licencia UEFA Pro, doble nacionalidad argentina y española, y lleva toda una vida profesional construyendo equipos

Miguel Ángel Nadal: consejero de su sobrino, director deportivo, concursante de tv y ahora con la Roja

Compartir







Juan Antonio Pizzi Torroja nació el 7 de junio de 1968 en Santa Fe, Argentina. Fue delantero centro en Rosario Central, el Tenerife, donde ganó el Pichichi en 1995-96 con 31 goles, empatado con Alan Shearer en la Bota de Oro europea, el FC Barcelona y la selección española, con la que disputó la Eurocopa de 1996 y el Mundial de Francia de 1998. En el Barcelona se ganó el apodo de Macanudo después de que el comentarista Joaquim Maria Puyal pronunciara esa frase al ver el gol que cerraba la remontada 5-4 ante el Atlético de Madrid en una copa del Rey en el Camp Nou. Su carrera como jugador acabó el 31 de marzo de 2002, en el Villarreal, y todo lo que vino después fue igualmente intenso, aunque mucho menos aplaudido.

Un curso con Guardiola, Luis Enrique y un fracaso en tres partidos

Una vez retirado del fútbol se afincó en Barcelona, ciudad con la que se siente muy identificado. Durante los primeros años se dedicó a trabajar junto a los jugadores que Ricardo Schlieper, su representante, tenía en Europa, y a captar nuevos talentos. Realizó un curso especial para ex jugadores de la selección española con el objetivo de convertirse en director técnico junto a Pep Guardiola y Luis Enrique, entre otros.

En enero de 2005 debutó como director técnico al dirigir a Colón en dupla con el ex jugador peruano José "Chemo" Del Solar. La experiencia duró pocos partidos debido a los malos resultados del equipo. Dirigió 3 partidos y los perdió todos. No era un comienzo prometedor, pero la carrera de Pizzi como técnico iba a dar muchos más giros.

El gran título que nadie esperaba

Después de pasos por Universidad San Martín de Perú, Santiago Morning, Universidad Católica, donde ganó el Campeonato Bicentenario chileno en 2010, Rosario Central, San Lorenzo, donde conquistó el Torneo Inicial argentino en 2013 y Valencia, donde protagonizó una épica eliminación del Basilea en la Europa League (0-3 en la ida, 5-0 en la vuelta), el gran momento de su carrera llegó en enero de 2016. La selección de Chile, sin seleccionador tras la marcha de Jorge Sampaoli, le llamó.

Lo que ocurrió ese verano es historia del fútbol sudamericano. En junio de 2016, Pizzi dirigió a Chile en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos, donde logró un pobre desempeño en la fase de grupos. Pero el equipo fue de menos a más: goleó 7-0 a México en cuartos, superó a Colombia en semifinales y en la final volvió a enfrentarse a Argentina. Tras empatar 0-0 en 120 minutos, la definición por penales le dio el bicampeonato continental a Chile. Ese mismo año ganó la China Cup con un equipo conformado íntegramente por jugadores locales. En 2017, llevó a Chile a la final de la Copa Confederaciones, donde cayó ante Alemania 1-0. No clasificó a Rusia 2018 y anunció su marcha tras la derrota ante Brasil en octubre de 2017.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mundo árabe: tres selecciones y el Mundial de Rusia

Desde entonces, Juan Antonio Pizzi se ha convertido en un especialista en selecciones nacionales de Oriente Medio. A finales de 2017 asumió Arabia Saudí y dirigió el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, una derrota por 5-0 ante el anfitrión. Continuó hasta la Copa Asiática de 2019, donde cayó ante Japón en octavos. Se convirtió en el primer entrenador que gana un partido en un Mundial y en la Copa Asiática con Arabia Saudí.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras un segundo paso por San Lorenzo y una etapa en Racing Club de Avellaneda firmó en julio de 2022 con el Al-Wasl de Emiratos Árabes, donde estuvo hasta el final de la temporada 2022-23.

En julio de 2023, Baréin le contrató para las eliminatorias de Oriente Medio. Alcanzó los octavos de final de la Copa Asiática 2023 antes de llegar a un acuerdo para dejar su cargo el 15 de febrero de 2024. Cinco meses después, el 16 de julio de 2024, fue anunciado como técnico de la selección de Kuwait por 12 meses. Kuwait integró el Grupo B de las eliminatorias asiáticas junto a Corea del Sur, Jordania, Palestina, Irak y Omán, pero no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su contrato expiró y fue reemplazado por Hélio Sousa en julio de 2025.

Hoy sin club, con 58 años y un currículum envidiable

Desde el 30 de junio de 2025, Juan Antonio Pizzi figura como "sin equipo" en Transfermarkt, con su último cargo siendo el de entrenador de la selección de Kuwait. Tiene Licencia UEFA Pro y 58 años. Es titular de una trayectoria como técnico que incluye clubs en Argentina, Chile, Perú, México, España y Emiratos Árabes, y selecciones nacionales en Sudamérica, Medio Oriente y el Golfo Pérsico.

El que fue Macanudo en el Camp Nou, un jugador que hizo toda su carrera con un solo riñón, tras perderlo en un accidente con el arquero Roberto Bonano a los 18 años, espera su próximo proyecto.