"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas", explica Museo Legends

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El Museo Legends lo ha confirmado: las informaciones que empezaban a circular apuntando a la desaparición de la camiseta de Iker Casillas de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 son ciertas. La pieza ya no está entre su colección y permanece en paradero desconocido mientras se investiga qué ha ocurrido.

La desaparición de la camiseta del exguardamente, además, se ha producido en plena competición mundialista en 2026, con la selección española concentrada en su próximo partido frente a Uruguay en el Grupo H, donde permanece a la cabeza con 4 puntos, distanciado de dos de estos últimos y de Cabo Verde, con Arabia Saudi cerrando el bloque con un solo punto.

El comunicado del Museo Legends confirmando la desaparición de la camiseta de Iker Casillas

"El Museo Legends comunica la desaparición de una de las piezas más emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica de 2010", ha anunciado el organismo, explicando que están analizando lo sucedido.

"Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas", señalan, indicando que "dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido".

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"Por el momento, no se facilitarán más detalles", añaden, apuntando que "cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales de Legends".