Agencia EFE 23 JUN 2026 - 21:55h.

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Julián Álvarez en período protegido

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El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el delantero argentino Julián Alvarez “con contrato en vigor durante el periodo protegido”, según explicó a EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad rojiblanca.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó el directivo.

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. En ellas, el atacante señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”.

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", expuso este martes a EFE. "Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", aseguró Gil Marín.

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El consejero delegado del Atlético señaló de manera directa al cuadro azulgrana: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define".

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"Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club", abundó.

El Atlético, que ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Alvarez, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ya denunció el pasado 29 de mayo, en un comunicado en sus redes sociales, una “campaña de acoso y derribo” en “los últimos meses” sobre el atacante argentino por parte del Barcelona.

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“Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES", publicó entonces la entidad madrileña a través de su cuenta oficial en ‘X’.