Ronaldinho volverá al terreno de juego profesionalmente con el conjunto de la tercera división italiana: "¡Que comience la magia!"

El presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, empresario y propietario de una cadena hotelera, ha calificado el fichaje como un "momento extraordinario"

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Ronaldinho Gaúcho, mítico exjugador del Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain o AC Milán, entre otros, volverá al fútbol profesional. A sus 46 años, el legendario exdelantero brasileño volverá al deporte que ama en las filas del Ravenna FC, equipo de la tercera división italiana, según ha anunciado el propio jugador durante un acto celebrado en Miami, en Estados Unidos.

La noticia, como cabía esperar pese a su edad y pese al tiempo que lleva alejado profesionalmente de los terrenos de juego, ha supuesto un auténtico revuelo, con los fans del considerado por muchos como un auténtico mago del balón entusiasmados por la noticia. El propio presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, empresario y propietario de una cadena hotelera, ha calificado el fichaje como un "momento extraordinario" que ahora, además, ha dado la vuelta al mundo.

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Ronaldinho, entusiasmado con su vuelta al fútbol y su 'segunda juventud' en el terreno de juego

Calificándolo como "mucho más que un fichaje simbólico", el club italiano suma a sus filas a un auténtico icono del mundo del fútbol, caracterizado por su destreza y su malabarismo con el balón, con el que siempre transmitía alegría en el campo.

El propio Ronaldinho ha expresado ese entusiasmo por vivir una especie de 'segunda juventud' con su vuelta al fútbol en Italia: "Estoy deseando bailar con el balón y escribir una nueva y bonita historia junto a Ignazio Cipriani y la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una alegría para mí y estoy deseando llevar ese espíritu a Rávena. ¡Que comience la magia!", ha señalado el jugador en un comunicado publicado en la web del club italiano, que como no podía ser de otra forma abre su portal con la imagen del brasileño luciendo la camiseta de su nuevo equipo, al que han presentado también con un vídeo hecho con inteligencia arrtificial.

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Ronaldinho Gaúcho, de vuelta tras haber jugado su último partido profesional en 2015

Ronaldo de Assis Moreira, 'Ronaldinho', disputó su último partido como profesional en 2015 con el Fluminense. Poco más de dos años después, puso fin oficialmente a su carrera. El exdelantero del FC Barcelona fue elegido dos veces Mejor Jugador del Mundo por la FIFA, en 2004 y 2005.

Entre sus mayores logros destacan la Liga de Campeones con el FC Barcelona en 2006, y el Mundial con Brasil, cuatro años antes.