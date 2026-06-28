El próximo jueves 2 de julio España jugará los dieciseisavos de final ante Austria

La emotiva dedicatoria de Álex Baena a María Caamaño tras marcar el gol de España contra Uruguay: "Desde arriba me ha ayudado"

Compartir







La selección española de fútbol ya conoce su camino para alcanzar la final del 19 de julio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual comenzará el próximo jueves 2 de julio en los dieciseisavos de final ante Austria, y tendrá sobre todo rivales europeos, además de la coanfitriona Estados Unidos.

La actual campeona de Europa arrancará la búsqueda de la segunda estrella en las ya decisiva fase eliminatoria ante el combinado austriaco, y a partir de ahí le podría esperar un duro cruce de octavos de final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y del técnico español Roberto Martínez, su verdugo en la pasada final de la Liga de Naciones, o la Croacia de Luka Modric, finalista en 2018 y tercera en 2022, que vivirán uno de los choques más atractivos de la primera ronda a cara o cruz.

Los cuartos y las semifinales

En el caso de avanzar, el posible rival del cruce de cuartos de final estaría entre Estados Unidos, coanfitriona del torneo, Bosnia-Herzegovina, Bélgica o Senegal. Estadounidenses y bosnios, y belgas y senegaleses se cruzan en dieciseisavos y el ganador en octavos sería el rival, que podría ser bastante potente, para los de Luis de la Fuente.

Y ya para el penúltimo escalón, las semifinales, podrían esperar Francia, Alemania, Canadá, Países Bajos o Marruecos, con mención especial a la eliminatoria de los dieciseisavos de final que van a jugar la 'Oranje' y el combinado marroquí, que ya eliminará a un contendiente. Y si franceses y alemanes superan sus respectivos cruces con Suecia y Paraguay, se verán las caras en lo que sería un octavo de final de alto voltaje. Por ese lado, van dos modestas como la coanfitriona Canadá y Sudáfrica, encargadas este domingo de abrir las eliminatorias.

PUEDE INTERESARTE Marc Cucurella S.A.: el lateral que construye su negocio en el Maresme con un campus en Seva y patrimonio inmobiliario

Por el otro lado del cuadro, la actual campeona, Argentina, tiene un camino aparentemente asequible ya que además de arrancar ante la debutante Cabo Verde, luego tendría al ganador del Egipto-Australia, para un hipotético cuarto de final contra otra selección sudamericana como Colombia, en lo que sería una reedición de la última final de la Copa América. El combinado 'cafetero' tendrá antes que deshacerse de Ghana y luego del ganador del Suiza-Argelia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por la parte alta van otras dos candidatas al título como Brasil e Inglaterra, que teóricamente se verían las caras en los cuartos de final. La 'Canarinha' comenzará ante Japón y los 'Three Lions' ante la República Democrática del Congo, y sus posibles rivales en octavos saldrían del ganador del Costa de Marfil-Noruega, y del México-Ecuador, respectivamente.