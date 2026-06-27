Álex Baena marcó el único gol de España contra Uruguay y se lo dedicó a la pequeña

Las emotivas palabras del futbolista Alex Baena a María Caamaño, 'la princesa futbolera guerrera', desde EE.UU: "Esta vez seremos 27"

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Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, marcó el único gol de España contra Uruguay. Ese fue el tanto que permitió a la selección española pasar a las eliminatorias del Mundial como líder del grupo H, según informa '20 Minutos'. El jugador se lo dedicó a María Caamaño, la niña que durante años luchó contra un sarcoma de Ewing y que este viernes 26 de junio habría cumplido 14 años.

"Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara", dijo en unas declaraciones a Dazn tras el partido. El futbolista asegura que ese gol entró con la ayuda de "una patadita" de la pequeña: "Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara".

Álex Baena, uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con María Caamaño

María Caamaño se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la Eurocopa de 2024 en la plaza de Cibeles de Madrid. La pequeña fue invitada por el capitán Álvaro Morata y la menor levantó el trofeo junto con todo el equipo. Caamaño murió el pasado 16 de abril y desde entonces su recuerdo sigue presente en la selección española.

Durante la concentración para el Mundial de 2026, una fotografía de María celebrando el título de la Eurocopa junto a los jugadores preside el gimnasio de la Baylor School de Chattanooga, que es el campo base del equipo. Así, también hay una imagen suya en el vestíbulo del hotel.

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Álex Baena ha sido uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con la pequeña. Su historia ha dado lugar a la creación de 'M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera', una edición especial del 'Baby Pelón' presentada por la RFEF y la Fundación Juegaterapia. Los fondos recaudados con su venta se destinarán íntegramente a la beca 'La Sonrisa de M4RÍA', dedicada a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mejorar el futuro de otros niños que afrontan esta enfermedad.