Ha comenzado a construir en paralelo a su carrera deportiva un entramado empresarial que combina la formación de jóvenes futbolistas y la gestión inmobiliaria

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El Chelsea compró a Marc Cucurella al Brighton por 68 millones de euros más cinco en variables. El jugador, por su parte, firmó un jugoso contrato con el que ha comenzado a construir en paralelo a su carrera deportiva un entramado empresarial que combina la formación de jóvenes futbolistas y la gestión inmobiliaria. Todo ello bajo una única sociedad domiciliada en Mataró, a pocos kilómetros de su Alella natal.

Marc Cucurella Saseta nació el 22 de julio de 1998 en Alella, una localidad del Maresme enclavada entre el Mediterráneo y el Parque Natural de la Serra de la Marina. Empezó a jugar al fútbol con cuatro años, en los campos de fútbol sala de su pueblo natal, antes de que su padre Óscar le llevara a las pruebas del Espanyol. La Masía del Barcelona le fichó con 14 años. Hoy es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y viste de azul en Stamford Bridge.

Campus Marc Cucurella SL

En noviembre de 2023, Marc Cucurella constituyó su primera sociedad mercantil. Se llama Campus Marc Cucurella SL. Se trata de una sociedad unipersonal de la que Cucurella es el administrador y socio único. La elección de Mataró no es casual. Nacido en la vecina Alella, Cucurella siempre ha estado muy vinculado a la capital de la comarca del Maresme. La constitución de la empresa allí es, en cierto modo, una declaración de arraigo territorial.

El objeto social de la empresa abarca dos ámbitos claramente diferenciados. Por un lado, las actividades deportivas: congresos, conferencias y organización de estancias para deportistas, con código CNAE 9319 (Otras actividades deportivas). Por otro, la compraventa y arrendamiento de inmuebles, lo que le permite gestionar el patrimonio acumulado durante su carrera.

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Seva, niños de 6 a 15 años y metodología propia

La parte más visible del negocio es el campus futbolístico, ya en su quinta edición. En 2025 estaba previsto celebrarlo del 20 al 26 de julio en las instalaciones deportivas de Seva, municipio de Osona. Las fechas se ajustaron este año para coincidir lo máximo posible con la participación de Cucurella en el primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA, disputado en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio, y así aumentar las posibilidades de que Marc pueda estar con los participantes como invitado especial.

El campus está dirigido a niños y niñas de 6 a 15 años e incorpora una distinción pedagógica llamativa: un monitor que se comunica exclusivamente en inglés, integrando el aprendizaje del idioma en el contexto futbolístico de forma natural.

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La metodología de entrenamiento ha sido diseñada en exclusiva por Marc Cucurella junto a Ferni Rodríguez, director de la Marc Cucurella Academy. Los valores que articulan todo el programa son la actitud y la intensidad, lema que sintetiza el propio Cucurella: "Se juega como se entrena." Las sesiones se estructuran en dos bloques diarios: mañana dedicada a la técnica, tarde orientada a la aplicación en juegos y competición. Los grupos no superan los 20 participantes para garantizar atención personalizada.

Academia y ladrillo como pilares del patrimonio

La estructura de Campus Marc Cucurella SL responde a un modelo cada vez más frecuente entre los futbolistas de élite: combinar una marca personal ligada a la formación deportiva con la diversificación hacia el sector inmobiliario. El campus genera ingresos recurrentes estacionales a través de las inscripciones. La rama de compraventa y arrendamiento de inmuebles permite, en cambio, capitalizar el patrimonio de forma estable y a largo plazo, protegiendo el capital acumulado durante la carrera profesional.

El contrato de Cucurella con el Chelsea, firmado en agosto de 2022 y vigente hasta junio de 2029, le garantiza continuidad financiera durante seis temporadas más. El agente que gestiona su carrera es la Dupla Piqué, la firma fundada por Gerard Piqué.

El lateral del Maresme que aprendió a jugar en los campos de fútbol sala de Alella y que fue campeón de Europa con España en la Eurocopa 2024 ha empezado a construir, en silencio y con paso firme, la otra parte de su carrera: la que ocurre fuera del campo.