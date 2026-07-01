Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 17:35h.

El club se ha visto obligado a desactivar los comentarios y a borrar el post ante la oleada de machismo

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Parece irreal que todavía en 2026 un equipo de fútbol se tenga que ver obligado a borrar los comentarios recibidos en una publicación donde anunciaban la incorporación de una mujer al equipo técnico, pero sigue pasando y es lo que ha tenido que hacer el ‘Calamocha CF’ tras recibir una oleada de palabras machistas y de carácter sexual al informar de la incorporación de la fisioterapeuta Laura López.

Lo que parecía un anuncio más, como lo suelen hacer con sus jugadores, se ha convertido en una polémica que ya ha traspasado las barreras de las redes sociales y se ha convertido en algo mediático, por la de comentarios, la mayoría de otros hombres, hacia la incorporación de esta joven al equipo. Insinuaban que su llegada al club iba a hacer que más jugadores se lesionasen y tuviesen que ser atendidos por la fisio, que, está para velar por la integridad física de sus jugadores, no para el tipo de bromas de mal gusto que muchos de ellos usuarios insinuaban.

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“A saber qué has hecho para estar en Segunda RFEF”, “Una barbie para ganar imagen” o “Claro, nena, porque la gimnasia rítmica no te gusta, ¿no?”. Estos eran algunos de los comentarios que reflejan que todavía el mundo del deporte sigue siendo un obstáculo para las mujeres, muchas de ellas víctimas de sexualización, como ha pasado con Laura López, fisioterapeuta del recién club ascendido a Segunda RFEF.

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El club, obligado a borrar la publicación y los comentarios

En la red social ‘X’, incluso han tenido que ir mucho más allá y han eliminado directamente la publicación, como si el anuncio de la llegada de la joven no importara. Pero mucho más alejado de la realidad, lo que han intentado desgraciadamente es proteger a la joven de esta cantidad de comentarios sin sentido. El club en un primer momento celebró el buen recibimiento que tuvo en redes sociales la llegada de Laura, pero rápidamente pudieron comprobar por qué había acumulado miles de reproducciones, y era por los comentarios machistas.

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Pero lejos de rendirse, Laura se va a incorporar al club, muy ilusionada con el nuevo reto que afronta todo el equipo en Segunda RFEF. Ella será la encargada del cuidado y la buena recuperación de los jugadores. Cuenta con una amplia formación en fisioterapia aplicada al deporte, habiendo estado en otros equipos.

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La diferencia con otros fichajes

Es curioso porque, apenas un par de días después, el equipo del Calamocha también ha anunciado de la misma manera la incorporación de un nuevo portero: Iñaki Serrano, un nuevo fichaje que servirá para que el equipo vaya cada vez a más en su nueva etapa. Pero lo que resulta curioso es que esta publicación solo ha conseguido 186 likes y tres comentarios, aplaudiendo y celebrando la incorporación del jugador. Algo más de likes y comentarios consiguió el segundo fichaje, Rubén Cebollada, también portero.

Pero si comparamos con la de Laura, ha conseguido casi 1.000 me gustas en apenas de unas horas y de personas que ni siquiera siguen la cuenta de Instagram del club, pero que seguramente se hayan metido para ver lo que parece todavía una novedad en el mundo del fútbol.