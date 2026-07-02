Laura López, la fisioterapeuta del Calamocha CF, reacciona a la oleada de comentarios machistas: "No me estoy escondiendo"
La fisioterapeuta del 'Calamocha CF' ha roto su silencio y ha reaccionado a la oleada de comentarios machistas
El machismo contra Laura López al ser anunciada como nueva fisioterapeuta del Calamocha CF: "A saber qué has hecho para estar ahí"
Laura López, la nueva fisioterapeuta del CF Calamocha, recibió una oleada de comentarios machistas después de que el equipo anunciase su incorporación a través de un post publicado en redes sociales como suele hacer con el resto de los fichajes.
Hasta ahora, la joven había decidido mantenerse en silencio, pero este pasado miércoles publicó un comunicado en su perfil de Instagram diciendo que no quería dar más voz a este tema: “Por el momento no voy a conceder ninguna entrevista. No porque me esté escondiendo, sino porque es una etapa que quiero dejar atrás y seguir centrada en lo que realmente me hace feliz: disfrutar del fútbol y de la fisioterapia”.
El club se vio obligado a desactivar los comentarios y en su perfil de otras redes sociales tuvo que borrar la publicación dado la cantidad de comentarios de carácter machista y sexista: “Entiendo que quienes no me conocen puedan opinar desde el desconocimiento y eso lo perdono. También puedo llegar a comprender la falta de educación de algunas personas, aunque evidentemente no la comparta y por mi parte prefiero responder con respeto porque son valores con los que me identifico”.
El post publicado de la fisioterapeuta
Aún así, la joven ha confirmado que ha recibido mensajes positivos, pese a los comentarios negativos que han sido criticados con dureza: “No tengo nada más que añadir. Solo quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que me habéis enviado mensajes de apoyo y cariño. Estoy bien y eso es lo verdaderamente importante”.
Laura López pasa a formar parte del equipo y como ha confirmado ella misma en redes sociales, está ilusionada de este nuevo proyecto en su carrera profesional. El club también anunció emocionado la incorporación de la profesional al equipo, para velar por la integridad física de los jugadores. Como hizo con cualquier otro jugador, publicó su incorporación con un post en redes sociales y una foto de la joven, citando su perfil en redes sociales.