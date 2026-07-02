Celia Molina 02 JUL 2026 - 16:07h.

El centrocampista asturiano, Santi Cazorla, ha anunciado su retirada del fútbol con un emotivo vídeo en sus redes sociales

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El centrocampista internacional español Santi Cazorla ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesiona, tras una carrera de más de 20 años en la que ha conseguido numerosos títulos, entre los que destacan dos Eurocopas, y en la que ha defendido las camisetas de Villarreal, Arsenal, Málaga y Real Oviedo, entre otros.

"Ahora, cuando todo se apaga, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio , todo encaja. El final no estaba en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó. Hay historias que no se cierran, se quedan para siempre, como un ocho, como el infinito", ha confesado el campeón de Europa con la selección española en un video despedida publicado en sus redes sociales.

"Mi carrera no empezó en un gran estadio ni bajo los focos, empezó en un campo cualquiera, con un balón y un niño que solo quería jugar al fútbol. De allí salí y poco a poco fui haciendo mi camino. Viví cosas muy bonitas y también viví momentos difíciles que no esperaba pero nunca dejé de intentarlo, y al final volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo, para recordar por qué empecé", ha añadido el asturiano.

Su hijo Enzo juega desde mayo en el Real Oviedo

A sus 41 años, y en pleno Mundial de Fútbol, el jugador se refugiará en su mujer, a la que conoce desde la infancia, pues los dos nacieron y crecieron en la misma localidad, y en sus dos hijos pequeños. Úrsula Santirso, su esposa, ha acompañado a Santi, por tanto, durante toda su vida y su trayectoria profesional, siendo ella, por su parte, una importante empresaria de varias sociedades de Asturias y Castellón.

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Juntos tuvieron a sus dos hijos: Enzo, nacido en el año 2009 e India, la hija menor. Y, aunque Santiago se desvincule ya del fútbol en activo, continuará viviendo su sueño a través de los éxitos de su hijo, pues Enzo juega como mediocampista y firmó su primer contrato profesional con el Real Oviedo en mayo de 2026, siendo una gran promesa del club.

El centrocampista asturiano pone fin a su carrera tras más de dos décadas en el fútbol profesional, en las que ha defendido las camisetas de Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal, Al-Sadd y Real Oviedo. Además, defendió la camiseta de la selección española en 81 ocasiones, disputando dos Eurocopas, un Mundial y dos Copas Confederaciones.

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Cazorla se retira del fútbol con un palmarés notable, en el que destacan dos Eurocopas con la selección española, dos FA Cup y dos Community Shield con el Arsenal, y dos Copas del Emir y dos ligas Catarís con el Al-Sadd, además de un ascenso a Primera División con el Real Oviedo. Pero, sin duda, su mayor hito histórico fue volver a jugar después de sufrir una gravísima lesión en el tendón de Aquiles, pues una infección bacteriana necrosó varios centímetros de su tendón, llegó al hueso, y los médicos le dijeron que sería un "milagro" si pudiera volver a caminar.