Alexia Putellas ficha por el London City Lionesses y pone fin a 14 años de historia en el FC Barcelona

"La ambición del club y su firme compromiso por crecer como un club independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino conectan profundamente conmigo"

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La internacional española Alexia Putellas continuará su carrera en el London City Lionesses, equipo recién ascendido a la Women's Super League, después de que el club inglés anunciara este miércoles el fichaje de la centrocampista catalana.

Con este movimiento, la doble Balón de Oro pone punto final a una etapa de 14 temporadas en el FC Barcelona, donde se convirtió en una de las mayores leyendas de la historia del club. El London City Lionesses celebró la incorporación de Putellas calificándola como "un momento histórico" para la entidad: "El London City se enorgullece de anunciar el fichaje de la doble Balón de Oro Alexia Putellas", señaló el club en el comunicado oficial con el que confirmó la llegada de la futbolista.

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Una despedida tras conquistar 38 títulos con el Barça

A sus 32 años, Alexia deja atrás una trayectoria irrepetible en el FC Barcelona, donde conquistó 38 títulos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas F y diez Copas de la Reina. Además, abandona el conjunto azulgrana como máxima goleadora de la historia del club, con 232 tantos, y como la segunda jugadora con más partidos disputados, con 507 encuentros. Tras hacerse oficial su fichaje, la campeona del mundo con España mostró su entusiasmo por afrontar este nuevo reto.

"Estoy encantada de empezar este nuevo capítulo con el London City Lionesses. La ambición del club y su firme compromiso por crecer como un club independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino conectan profundamente conmigo", afirmó.

Putellas explicó que llega con el objetivo de ayudar al equipo a pelear por títulos, tener impacto sobre el terreno de juego y contribuir al crecimiento del fútbol femenino y al desarrollo de las jóvenes jugadoras. La propietaria del London City Lionesses, Michele Kang, aseguró que el fichaje de la española trasciende lo estrictamente deportivo.

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"Es mucho más que un fichaje. Es una declaración de intenciones sobre el futuro de este deporte", destacó.

Desde el club consideran que la incorporación de Alexia Putellas reforzará tanto el rendimiento deportivo del equipo como su crecimiento institucional y comercial, además de impulsar el desarrollo de la cantera en un proyecto que aspira a consolidarse entre la élite del fútbol femenino inglés.