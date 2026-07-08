Numerosos palestinos ondearon banderas de Egipto en su partido ante Argentina, que acabó con 3-2 a favor de los de 'la Albiceleste'

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GazaUna pantalla gigante concentrando a la muchedumbre y emergiendo entre los escombros de las casas destruidas por las bombas. Esa es la significativa imagen que ayer pudo verse en la Franja de Gaza durante el partido de Argentina contra Egipto, que finalizó con una remontada de ‘la Albiceleste’ imponiéndose por 3-2 en un encuentro al que no le faltaron ni goles ni polémicas.

Congregados en la zona en torno al plasma, una multitud se reunió en ese punto concreto para poder ver el duelo en directo en un escenario que, aunque durante 90 minutos, –más el añadido–, les alejó y les abstrajo temporalmente de la realidad dejada por la guerra, permanecía reflejando, y si cabe con más fuerza por ese contraste, los efectos devastadores causados por el conflicto bélico.

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En medio de la destrucción, multitud de aficionados palestinos que están siguiendo el torneo en el castigado y masacrado enclave, improvisaron incluso su propia ‘tribuna’, que alejada de cualquier tipo de asiento confortable consistía en un ascenso hasta la cumbre de una montaña de escombros para así, desde ese espacio que es hoy el eco del incesante bombardeo sufrido, garantizarse una vista ‘privilegiada’ en lo que respecta a la pantalla; el foco de atención en ese preciso instante en que todo, y pese a todo, quedaba en un superficial segundo plano para contemplar un simple partido de fútbol.

Un encuentro en el que, eso sí, jugaba Egipto, –muy presente en el lugar entre múltiples banderas–, y Leo Messi con Argentina, que logró revertir el duelo tras un 0-2 en contra.

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No comenzó bien el encuentro para los de la Albiceleste con Egipto arrancando primero con un gol de Yasser Ibrahim en el minuto 15 y Messi fallando un penalti que no escapó al debate.

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Los de Hossam Hassan, técnico egipcio, marcaron también en el 67, gracias a Mostafa Ziko. Incluso, llegaron a hacer un tercer tanto, pero no subió al marcador porque el árbitro, tras revisión del VAR, lo declaró ilegal; otra decisión que desde Egipto no han dejado de criticar, llegando a señalar incluso el atacante Mostafa Ziko que “el torneo está claramente amañado desde el principio”.

"Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie; entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy", denunció, después de la remontada de Argentina con goles de Cuti Romero en el 79; Messi en el 83; y Enzo Fernández en el 93, ya en el añadido.

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En la misma línea, el entrenador egipcio, Hossam Hassan, refiriéndose al gol anulado por una acción previa al tanto, la cual tuvo lugar en el extremo opuesto y antes de que su equipo recorriese todo el terreno de juego para meter el esférico en la red, insistió: “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, declaró, expresando su disconformidad y su enfado.

Mientras, en Gaza, al margen del debate deportivo y con numerosos palestinos ondeando banderas egipcias, siguen esperando las ayudas en medio de la destrucción.