Alberto Rosa 08 JUL 2026 - 14:45h.

El jugador fue seleccionado para lanzar un penalti en el minuto 13 cuyo fallo condicionó el resultado del partido de octavos de final

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La selección de Brasil cayó eliminada en los octavos de final del Mundial a manos de Noruega el pasado domingo y hay un futbolista que no ha querido dejar pasar la oportunidad de pedir disculpas a su afición. Se trata de Bruno Guimaraes, quien falló un penalti en el minuto 13 del partido.

"He escrito y borrado tantas veces que he perdido la cuenta. Siempre he estado presente en las victorias, así que es justo que me presente y no tenga reparos en hablarles en la derrota. El fútbol, que me ha dado todo lo que tengo, es responsable de hacerme sentir el peor dolor de mis 28 años de vida", comienza el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

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La elección de Guimaraes para lanzar el penalti, por encima de otros compañeros, como Vinicius, generó polémica. Más tarde, Carlo Ancelotti explicó que su decisión se basó en la estadística.

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“Fallar el penalti y ser eliminado en octavos de final es duro, es doloroso, duele mucho, pero será solo otro obstáculo que superar. He pasado por tantas cosas que solo yo sé... Estoy seguro de que, por muy mal que me sienta ahora, todo pasará", continúa Guimaraes.

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Su falló condicionó sin duda un partido en el que Noruega se hizo finalmente con la victoria gracias a los dos goles de Erling Haaland. Un gol de penalti de Neymar en el descuento dejó el marcador final a 2-1.

"Lo más loco de todo esto fue llegar a casa después del día más triste de mi vida y lo primero que me dijeron mis hijos al despertarme fue: 'Papá, ¿jugamos al fútbol?'. Y ahí comprendí que, independientemente de los días buenos o malos, el fútbol siempre será mi gran amor", señala el jugador brasileño.

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"Asumo la responsabilidad, como siempre lo he hecho, y ahora no será diferente. Estoy demasiado triste por cómo terminó, pero seguro de que Dios lo sabe todo. Te glorifiqué en la victoria y te glorificaré en la derrota. Gracias por la oportunidad, Jesús. El sueño no ha terminado. Sigue vivo en mi corazón y en el de miles de personas apasionadas por nuestro país. Ahora es el momento de reflexionar, recuperar fuerzas junto a mi familia y regresar aún más fuerte", concluye Guimaraes.