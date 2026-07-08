Dos inversiones muy diferentes en todos los sentidos, pero con un potencial de revalorización extraordinario

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Mientras en el campo ejerce de metrónomo del FC Barcelona y de la selección española, fuera de él Pedro González López ha puesto en marcha una estrategia inversora centrada en un sector muy determinado, el hotelero. Con solo 23 años, Pedri ya tiene dos activos inmobiliarios en cartera, uno en su ciudad natal en Tenerife y otro en Madrid. Y no se trata de caprichos en ningún caso, sino que se trata de apuestas con lógica de negocio.

La sociedad: Pedrineta S.L.

Todo pasa por Pedrineta S.L., la sociedad patrimonial que Pedri constituyó en 2023 con un objeto muy concreto: la compra, venta y arrendamiento de inmuebles. La empresa, según el Registro Mercantil, ha ido reforzando su capital social hasta superar los 4,2 millones de euros, cifra que incluye una ampliación de capital de 200.000 euros incorporada en la última operación. Es la estructura legal que ha servido de vehículo para las dos adquisiciones conocidas hasta ahora.

La primera operación que trascendió fue también la más singular. Pedri compró en 2024 por 2,5 millones de euros un antiguo convento situado en Tegueste, el municipio del norte de Tenerife donde nació y creció. El edificio tiene historia: fue construido en 1943 y funcionó como residencia de las Religiosas de la Asunción durante aproximadamente siete décadas. Un lugar de meditación y retiro que incluía alojamiento para quienes quisieran pasar días de recogimiento.

La propiedad adquirida es de gran tamaño para los estándares de un municipio rural, con casi una hectárea de superficie total (que equivalen a cerca de 9.500 metros cuadrados), dos edificios principales y un tercero levantado en 1982 con arquitectura tradicional canaria. El complejo cuenta con 33 habitaciones, 21 baños, biblioteca, salón de actos, capilla y huerto. Una estructura que, si se reformara y reconvirtiera, permitiría crear un hotel rural y un restaurante en pleno corazón de una zona de viñedos y rutas de senderismo.

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El propio alcalde de Tegueste confirmó que "ambos inmuebles y los terrenos aledaños, adquiridos por Pedri, están pendientes de que se apruebe el proyecto para convertirlo en un pequeño Hotel". Una tramitación urbanística que marcará el ritmo de la materialización del proyecto.

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Mientras el convento canario avanza en los papeles, Pedri dio en febrero de 2026 un segundo paso mucho más inmediato. A través de Pedrineta S.L., adquirió el Hotel Villa de Barajas en Madrid: un establecimiento de tres estrellas con 41 habitaciones orientado a viajeros de negocios, asistentes a congresos y pasajeros en escala, situado a 250 metros de la estación de metro de Barajas, a pocos minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y junto a IFEMA.

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Lo que hace especialmente interesante este hotel en este momento concreto es lo que hay a su lado desde septiembre de 2026: Madring, el nuevo circuito urbano de Fórmula 1 de Madrid, con un trazado híbrido que rodeará IFEMA y Valdebebas. Un Gran Premio de España que ya tiene más de 80.000 entradas vendidas para su primera edición y que llegará al barrio cada año durante al menos una década. La demanda de alojamiento en el entorno inmediato se está activando con fuerza antes incluso de que suene el primer motor.

Pedri y sus asesores han elegido un hotel funcional, no lujoso, en una zona cuyo valor va a subir de forma estructural. Lejos de limitarse a acumular viviendas de lujo, el centrocampista está tejiendo un pequeño grupo de activos con lógica de negocio, haciéndose con establecimientos en ubicaciones estratégicas, de un tamaño manejable y potencial de revalorización.

Dos apuestas distintas, una misma lógica

La inversión en el convento de Tegueste y la del Hotel Villa de Barajas comparten una filosofía. En el primer caso, el valor viene de la singularidad del inmueble. En el segundo, de la ubicación y del calendario, ya que el hotel está donde va a pasar algo muy grande, y ya lleva tiempo generando ingresos gracias al tráfico constante del aeropuerto e IFEMA. Con 23 años y dos activos hoteleros en cartera, Pedri González está construyendo en silencio algo que va mucho más allá de su contrato con el Barcelona.