La política ha cargado contra el futbolista desde el Senado de Paraguay

Kylian Mbappé estalla contra una senadora paraguaya que le insultó de forma racista: "Eres una mujer despreciable"

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla ha vuelto a insultar a Kylian Mbappé en el pleno celebrado este miércoles en el país, después de haber proferido graves insultos racistas que pronunció la política tras el Francia-Paraguay de octavos de final del Mundial.

“Camerunés colonizado", "resentido", "prepotente", "en vez de leche materna chupaba cocos", "feo", fueron algunos de los comentarios de la extensa retaíla de graves faltas de respeto.

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En lugar de disculparse, Amarilla ha vuelto a cargar contra el jugador desde el Senado de Paraguay tratando de justificar su enfado. "Nos enojó que cuando Orlando Gill, un niño que por primera vez pisaba un Mundial, que estaba jugando ante el mundo, y que le pasa la mano, con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita a la cara. Eso no lo habría hecho un francés nunca", arremetió.

Francia venció a Paraguay en un reñido partido de octavos de final del Mundial el sábado en Filadelfia (Estados Unidos), en el que Mbappé marcó desde el punto de penalti el gol de la victoria de un partido con mucha tensión en el terreno de juego.

"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", escribió Celeste Amarilla en la red social 'X. Esto motivó la respuesta de Mbappé a través de 'X': "Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay".

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"Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", criticó con firmeza, añadiendo que "nunca"· daría a "personas como ella la libertad de difundir su odio y su racismo por el mundo".

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Así condenaba los insultos recibidos por parte de la política, con un texto publicado en sus redes sociales donde también ha querido añadir una fotografía de la responsable para que todos sus seguidores puedan poner cara a la mujer que le dedicó los insultos racistas. La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, también reaccionó con indignación ante los desvaríos verbales de la senadora. "Estas declaraciones son abominables, indignas y aún más inaceptables por provenir de una cargo política", escribió Ferrari en X.