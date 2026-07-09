Eriksen realizará el proceso de rehabilitación en su país natal, Dinamarca, donde terminará de recuperarse tras su último desmayo en el campo

El futbolista Eriksen da otro susto tras desplomarse en pleno partido con Dinamarca: se encuentra bien y abandonó el campo por su propio pie

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El centrocampista danés Christian Eriksen comenzará "en breve" en su país un programa de rehabilitación individual tras sufrir un nuevo desmayo en el terreno de juego el mes pasado mientras jugaba con la selección de Dinamarca, según informó este jueves su club, el Wolfsburgo alemán.

El Wolfsburgo no precisó si el futbolista podrá volver a jugar tras el incidente ocurrido en un partido amistoso internacional contra Ucrania el 7 de junio. Tras haberse desplomado durante un partido de la Eurocopa de 2021 y tener que ser reanimado en el campo, Eriksen pudo continuar desarrollando su carrera con un desfibrilador, que cumplió su cometido a la perfección hace un mes y le reanimó al instante.

"Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras las conversaciones con el director general del VfL Wolfsburgo, Dieter Hecking, se ha decidido que el jugador, de 34 años, lo completará en su Dinamarca natal", rezó el comunicado del equipo germano.

Este indicó que "mantiene un contacto regular con Christian y con los médicos que supervisan su tratamiento". "Seguimos deseándole a Christian todo lo mejor en su rehabilitación", subrayó el Wolfsburgo.

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El comunicado del futbolista tras el susto

Christian Eriksen difundió un comunicado oficial a través de las redes sociales en el que llama a la tranquilidad después de que se volviera a desplomar en un partido de fútbol, un episodio que recordó al que sufrió durante la Eurocopa de 2021, pero que fue completamente "diferente", como explicó el propio centrocampista danés.

"Quiero informar a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como pueden imaginar, recibir una descarga de mi DCI (Desfibrilador Cardioversor Implantable) ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos de que esta fue una situación diferente a lo que ocurrió en 2021".

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"Me siento bien, y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años", añadía Eriksen. "Gracias a su experiencia, mi DCI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesité. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", sentenciaba el danés de 34 años.